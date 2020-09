Skandal u seriji: 'Monk se ruga s Hrvatskom. Ovo je sramota...'

<p>Serija 'Monk' krenula je s emitiranjem 2002. a na domaćoj televiziji obožavatelji imaju priliku gledati reprize. No epizoda pod nazivom 'Mr. Monk Falls in Love' koja je prvi put prikazana 2008. razljutila je brojne Hrvate. Nakon što je ponovno reprizirana na domaćem televizijskom kanalu, čitatelji su nam se javljali komentirajući kako sporna serija ismijava Hrvatsku. </p><p>Epizoda počinje ubojstvom taksista koji se zove Dražen Mirko. Trag vodi opsesivno-kompulzivnog detektiva Monka do Lejle Zlatavić koja radi u centru za prihvat izbjeglica iz zemlje Zemenije. Na zidovima u centru je zastava koja izgleda poput hrvatske, ali su promijenjene boje trobojnice, hrvatskoga grba i krune na grbu. Zastava ima i dodatak, vijenac od klasja žita, nekad sastavni dio grba SFRJ i Socijalističke Republike Hrvatske. U razgovoru Monk kaže da se u toj zemlji rat vodi već 600 godina, a ljudi pričaju mješavinom rusko-hrvatskog jezika.</p><p>Kad detektiv u četvrti pokuša razgovarati s prodavačem koji ga ne razumije, zaključi kako je to narod koji ne zna ni svoj jezik. Čitatelji koji su gledali spornu epizodu smatraju da serija vrijeđa Hrvatsku.</p><p>- Gledam 'Monk' i uleti mi ova zastava s grbom. Zna li netko koja je ovo država? Oni se rugaju s Hrvatskom. Sramota - samo su neki od komentara na društvenim mrežama. </p><p>Autori serije su Universal media studios i Touchstone television. </p><h3>Spominju nas i u 'Malcomu' </h3><p>Hrvatska je proteklih godina često bila “sporedan lik” u američkim serijama. U humorističnoj seriji “Malcolm u sredini” baka glavnog junaka nosi hrvatske narodne nošnje, a u pozadini se na zidu vidi hrvatski grb. U kriminalističkoj seriji “Zaboravljeni slučaj” dvojica detektiva raspravljaju o odlasku na odmor u Hrvatsku. Jedan tvrdi da ondje bjesni rat, a drugi mu objašnjava kako je obala predivna. U francuskom hororu “Vertige” Hrvati su povampireni gorštaci koji love studente na Risnjaku.</p>