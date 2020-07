Skandali na Splitskom festivalu: 'Meni su htjeli dati nagradu na terasi, zaslužujem bolji tretman'

<p>Splitski festival, bez kojeg grad pod Marjanom ne bi bio isti, rezerviran je za dobru zabavu i smijeh. Ipak, 60 godina postojanja festivala obilježili su i skandali.</p><p>Davne 1965. godine, kada se festival zvao Melodije Jadrana, <strong>Arsen Dedić</strong> je nastupao s pjesmom “Stara cura”. Odmah nakon izvedbe stizala su anonimna uvredljiva pisma i prijetnje tužbama.</p><p>Arsena su takve reakcije zbunile jer, kako je rekao, u pjesmi je pokušao oživjeti dječačke šibenske uspomene i slike zime sa “starim curama” koje, bojeći se osude, podsmijeha i ruganja, žive skrivene iza svojih škura.</p><p>- Ne mogu me svi voljeti… - zaključio je tada.</p><p>Ništa manji skandal nije bio 1986. godine, kada je<strong> Miki Jevremović</strong> pjevao “Vrati mi dane mladosti”, a<strong> Tomislav Ivčić</strong>, silno ogorčen, sjedio je kod kuće ispred televizora. Njegovu “Večeras je naša fešta” pokojni <strong>Zdenko Runjić </strong>procijenio je nedovoljno dobrom da uđe na Splitski festival. Ivčiću je jako zasmetalo što na festivalu dalmatinske pjesme nema mjesta za njega, a ima za Beograđanina.</p><p>Splitski festival svoj sjaj gubi 1993., kada Zdenko Runjić zbog svađe s festivalskom upravom odlazi s Prokurativa i na Zvončacu osniva svoj festival, Melodije hrvatskog Jadrana, te sa sobom “povlači” <strong>Olivera Dragojevića</strong>,<strong> Terezu Kesoviju</strong> (81), <strong>Meri Cetinić </strong>(67), <strong>Gibonnija</strong> (51).</p><p>Početkom 90-ih počele su priče kako pjevači trebaju platiti da nastupe na Splitu. To nije radio samo <strong>Zoran Škugor</strong>, menadžer koji je tih godina drmao dance scenom. Od Splitskog festivala dobio je 144.000 kuna kako bi <strong>Tony Cetinski</strong> (51),<strong> Nina Badrić</strong> (48), <strong>ET</strong>, <strong>Sandi Cenov</strong> (51) i <strong>Vlatka Pokos </strong>(50) tamo pjevali. Škugor je tražio da im se nastup plati kao i gaža. Sada nam je objasnio zašto je tako postupio.</p><p>- Oni su tada bili velike zvijezde i ja sam živio od njihovih nastupa. I kada su mi organizatori ponudili da moji pjevači dođu na Splitski festival, rekao sam da njihove karijere nisu uvjetovane pobjedom na festivalu i da jedino mogu doći kao gosti te pjevati izvan natjecanja, što im se mora platiti kao nastup - govori Škugor.</p><p>Estradni menadžer nam otkriva što on smatra skandalom na ovakvim manifestacijama.</p><p>- Dogodi se da pobijedi pjesma od koje kasnije ne bude ništa, a pjesma koja se poslije pokaže kao hit, bude lošije plasirana. To je najveći problem takvih festivala - objasnio je.</p><p>Splitski festival je 1999. bio vrlo blizu sudu. <strong>Ivana Banfić</strong> (50) bila je druga, čime njezin bivši suprug, producent i menadžer <strong>Robert Magić</strong>, nije bio zadovoljan te je odlučio tužiti Festival. Tvrdio je da je imao osigurane nastupe pa je zbog nastupa na Splitu izgubio 24.000 kn.</p><p>I legendarni <strong>Ibrica Jusić </strong>(75) jako se naljutio te godine. Trebao je dobiti posebnu nagradu za doprinos Festivalu, baš kao <strong>Mišo Kovač</strong> (78), ali mu nije dodijeljena pred splitskom publikom, kao što je svoju primio Mišo.</p><p>- Htjeli su mi dati nagradu na terasi kafića. U ono vrijeme sam smatrao da zaslužujem bolji tretman, stoga sam im se zahvalio - priča nam danas Jusić.</p><p>Zato je rekao da na tako smiješan i loš festival nikad više neće doći. No onda se ponovno pojavio na splitskoj pozornici, i to zato što je festival preuzeo <strong>Tomislav Mrduljaš</strong> (58).</p><p>- A čujte, svaka nova metla bolje mete. Sretan sam da je gospodin Mrduljaš došao na čelo festivala - iskren je.</p><p>Oliver Dragojević je 2010. rekao da mu je “dosta festivala”. Tada je kazao da se ne želi natjecati s ljudima kojima nedostaje mjesto na sceni.</p><p>- Čini mi se da se festival pretvorio u cirkus, prelokalan je i neuspješan. Nekad je imao renome i ostavljao je dobar dojam - objasnio je.</p><p>Hoće li biti skandala i ovaj vikend, na jubilarnom 60. izdanju Festivala, preostaje nam vidjeti. Naravno, pod uvjetom da Festival, najavljen za 11. i 12. srpnja, ne otkažu zbog pogoršanja epidemiološke situacije.</p>