Obožavatelji diljem svijeta ostali su bez teksta zbog vijesti da je latino diva Jennifer Lopez (51) raskinula dvogodišnje zaruke s legendom bejzbola Alexom Rodriguezom (45). Kako piše američki Page Six, J.Lo je nedavno ispričala medijima kako je s bivšim sportašem u vrijeme pandemije išla na zajedničku terapiju, no ni to nije urodilo plodom. U vezi su od 2017. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

A činilo se sve savršeno... super uspješan par odgajao je djecu iz prethodnih brakova, trenirali su zajedno u fitness dvoranama, pratili se na svim događanjima...

J.Lo iz braka s latino pjevačem Marcom Anthonyjem (52) ima blizance Emmu i Maximiliana (13). Alex iz braka s psihologinjom Cynthijom Scurtis ima Natashu (16) i Ellu (12).

Vijest o prekidu jednog od najzvučnijih celebrity parova u SAD-u dolazi svega nekoliko mjeseci nakon što su tamošnji showbiz mediji objavili Rodriguezovu navodnu aferu s Madison LeCroy (31), poznatoj tek pratiteljima kojekakvih reality formata.

- Već je i ranije bilo problema, ali skandal s Madison je kap koja je prelila čašu. Jennifer se nije mogla nositi više s tim. Odzvanjalo je kako ju Alex vara s 20 godina mlađom zvjezdicom realityja - napisao je najpoznatiji celebrity bloger Perez Hilton (42).

Posljednje zajedničke fotografije para objavljene su prošlog mjeseca u Dominikanskoj republici gdje Lopez snima svoj najnoviji film 'Shotgun Wedding', a nakon svega Alex Rodriguez se vratio u Miami gdje se priprema za novu sezonu bejzbola.

Par se još nije oglasio javno oko prekida o kojem bruji cijeli svijet...