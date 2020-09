Škender nakon razvoda i smrti sina ponovno sretan i ljubi...

Zdravko je nudist već 30 godina, a prijatelji mu uvijek kažu da lijepo izgleda da pa zato uvijek osvaja dame. Redovito vježba i pazi na prehranu pa zato ne nedostaje komplimenata na račun njegova izgleda

<p>Nakon rastave brake i smrti sina Tomislava, <strong>Zdravko Škender </strong>(69) nasmijan je i pun optimizma. Razlog je nova ljubav koja je ušla u njegov život, ispričao je u intervjuu za RTL Exkluziv. Ipak, na spomen svog sina postaje neutješan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Estrada na koljenima jer nemaju gaža</strong></p><p>- To je najteže što se čovjeku može dogoditi. On je bio smisao mog života. Nema dana da ja ne zaplačem. Moje su suze isplakane, ali uvijek ih ima. Bio sam dugo godina sam od moje rastave, sad se to promijenilo - istaknuo je.</p><p>Iza Tomislava je ostala unuka<strong> Laura</strong>, s kojom nije uspostavio prisan odnos jer se nisu često viđali, ali nada se da će se u budućnosti stvari promijeniti. Zaljubio se sa 69 godina i pronašao razlog za sreću. </p><p>- Čovjek bez ljubavi je kao biljka bez vode. Bog mi je dao poklon da s nekim mogu ostariti - kaže Škender i pokušava objasniti čime je osvojio svoju novu ljubav. </p><p>- Sad kad bi rekli da me ugledala na plaži, kao nudist, rekli bi da je zbog obdarenosti, ali ne znam - rekao je. Istaknuo je da obožava more i kupanje te da je već 30 godina nudist.</p><p>- Volim se kupati bez ičega - pojasnio je pjevač hitova 'Ne mogu da te zaboravim', 'Ako nas život rastavi' i mnogih drugih. </p>