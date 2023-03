Skladatelj Andrew Llyod Weber o bolesnom sinu: 'Kritično je, bori se s rakom želuca...'

Slavni skladatelj Andrew Llyod Webber (74) podijelio je na svom Instagram profilu tužnu vijest o njegovom sinu koji se bori s rakom želuca. Zbog brige o sinu Nicholasu Webberu (43) će propustiti premijeru svog novog mjuzikla.

- Potpuno sam slomljen što moram reći da je moj najstariji sin Nick kritično bolestan. Kao što to moji prijatelji i obitelj znaju, borio se s rakom želuca posljednjih 18 mjeseci i Nick je sada hospitaliziran - rekao je Lloyd Weber.

Skladatelj je poželio sreću svima koji su radili na mjuziklu 'Bad Cinderella', rekao da mu je izuzetno žao što neće biti prisutan, ali da osjeća da mu je mjesto s obitelji.

Foto: Suzan Moore/PRESS ASSOCIATION

Inače, Nicholas je dugi niz godina išao stopama svoga oca. Snimio je glazbu za BBC-evu seriju Love, Lies and Records, zajedno s filmom The Last Bus, a čak je bio nominiran za Grammyja nakon što je 2021. snimao za Cinderellu.

Također je iz svog prezimena izbacio Lloyd, jer nije htio graditi karijeru na temelju slavnog oca, već na vlastitim zaslugama.

