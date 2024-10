Školovala se u Velikoj Britaniji, pjeva od vrtića, a u 'Superstar' prijavila se na nagovor majke

Rovinjanka Lorenza Puhar glazbom se bavi odmalena, a u 'Superstar' se prijavila na nagovor majke. U trećoj epizodi popularnog RTL-ovog showa Lorenza će predstaviti svoj talent i pokušati se izboriti za prolazak dalje. Glazba je najvažnija stvar u životu Lorenze Puhar, a najveća podrška joj je majka.

- Iskreno, nisam razmišljala o prijavi na 'Superstar', sve se dogodilo zbog majke koja je stalno ponavljala da je to bila super ideja pa sam tako ja, nakon mjesec dana promišljanja odlučila biti dio te priče - objasnila je Lorenza. Logičan je to slijed njezinog glazbenog puta, u kojeg je zakoračila još tijekom vrtića.

Foto: RTL

- Pjevam od malih nogu, a kada to kažem, stvarno to mislim jer sam počela pjevati u vrtiću s četiri godine. Pjevala sam u zboru, a 2007. godine sam prvi put nastupala na festivalu dječje glazbe u Sloveniji i tamo sam osvojila prvo mjesto. Bio je to početak mog puta, kada sam shvatila da nešto i znam otpjevati! U obitelj nitko nema afiniteta za glazbu, no podrška su. Tijekom djetinjstva kroz karijeru me vodio maestro Vlado Benussi, poznati rovinjski skladatelj i pjevač - ponosna je Lorenza.

Foto: RTL

Njezina ljubav prema glazbi odvela ju je i do Velike Britanije.

- Tijekom godina stvorila se ogromna želja da se jednog dana glazbeno školujem baš tamo, odakle su potekli i neki od glazbenika koje najviše poštujem. Upornost se isplati i nakon većih zdravstvenih problema, konačno sam uspjela ostvariti taj san. Bilo je tu puno truda, ispita engleskog jezika, pisanja eseja, davanja raznih intervjua predstavnicima škola, audicija... Sve je prošlo kako treba pa sam se spakirala i otišla u novi život na Sveučilištu Canterbury Christ Church u Kentu u Engleskoj. Boravila sam tamo pet godina, uspješno sam diplomirala, ali me je, nažalost, pandemija vratila u rodni kraj. Sve se događa s razlogom, doduše, i to me sada dovelo u 'Superstar'! Iskustvo u Velikoj Britaniji me ispunilo i dalo mi dodatna znanja u glazbi i pjevaju te dokazalo da, kada nešto stvarno želiš, zaista to možeš - zaključuje glazbenica.

Njezin talent svojedobno je prepoznao i glasoviti skladatelj David Foster, koji je Lorenzinu izvedbu odabrao i objavio na svom profilu u sklopu božićnog izazova da se otpjeva njegova pjesma.

- Bilo je to u sklopu izazova kojeg je Foster putem društvenih mreža dao svima! Nisam očekivala da će mene primijetiti u moru profila, no odlučila sam se snimiti i objaviti video jer nikad se ne zna. Dočekalo me divno božićno iznenađenje jer je baš moja izvedba, uz još tri, bila odabrana s njegove strane i podijeljena na njegovom profilu - sretna je Lorenza.

Foto: RTL

Uz glazbu, Rovinjanka je talentirana i za crtanje i plesanje.

- Umjetnost koristim kao filter preko kojeg najlakše pokazujem svoj unutarnje stanje i misli. U Velikoj Britaniji sam imala priliku dizajnirati i odjeću za kazalište, pa sam saznala da mogu i to. Bavim se i cabaretom, surađujem s plesnom grupom USB. Naučila sam plesati latino plesove dok sam boravila u Engleskoj te sam dugo razmišljala kako bi bilo super spojiti ples i pjevanje kao dio posla. Prilika se ukazala sasvim slučajno, ali u pravom trenutku - zaključila je sjajna Rovinjanka.