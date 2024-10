Svira od Nirvane do Silvane, a oduševio je najveća glazbena imena: Sad stiže u 'Superstar'

Glazbenik Marko Stanković svoju glazbenu karijeru gradi godinama, a sada će svu raskoš svog talenta pokazati i u trećoj epizodi 'Superstara'! Talentirani mladić bori se za prolaz u daljnju fazu natjecanja u subotu od 20.15 sati na RTL-u! Leskovčanin iz Ljubljane u Zagreb je stigao kako bi na audiciji za 'Superstar' pokazao svoje talente pred žirijem, a posebno ga oduševljava činjenica da u istom sjedi Severina!

- Poštujem sve članove žirija, a nije tajna da obožavam Severinu. Veliki sam obožavatelj odmalena i smatram je jednom od najvećih zvijezda s naših prostora - otkrio je Marko.

Foto: RTL

U želji da promovira ljubav prema glazbi, Marko se prijavio na 'Superstar'.

- Moja želja je oduvijek bila da promoviram ljubav prema glazbi, kako tuđoj, tako i svojoj. Da bi to radio što efektivnije, smatram da trebam imati veću i jaču platformu. Superstar mi se čini kao odlična emisija za promociju i upoznavanje s kvalitetnim ljudima iz glazbenog svijeta - otkrio je mladić.

Foto: RTL

Glazbom se bavi dugi niz godina, imao je brojne nastupe i, kaže, uvijek kada nastupa daje sve od sebe.

- S bendom sviram sve, od Silvane do Nirvane, radimo sve vrste proslava i veselja te se trudimo promovirati ono što mi sami stvaramo - otkrio je Stanković.

Iza sebe Marko ima više autorskih pjesama, ali i suradnje s glazbenicima poput Gorana Bregovića i Sergeja Ćetkovića. Suradnje su to, kaže, za pamćenje, baš kao što je to i iskustvo pjevanja na kruzeru.

- Bilo je dosta ekipe s naših prostora i nismo se na kruzeru dijelili na Hrvate, Srbe i Slovence, nego smo svi bili naši, bila mi je to jako lijepa i vrijedna lekcija - dodao je Marko.

Foto: RTL

Velika podrška u bavljenju glazbom su mu i roditelji.

- Mišljenje roditelja se drastično promijenilo. U početku su se bojali jer je život glazbenika turbulentan, tako da su me savjetovali da to bude hobi i da nađem 'pravi' posao da budem siguran. Naravno, odrastali su u neka druga vremena i ja ih potpuno razumijem, govorili su to kako bi me zaštitili. Danas su moja najveća podrška i najveći obožavatelji - zaključio je glazbenik koji se zbog svojih roditelja tijekom pandemije koronavirusa iz Leskovca doselio u Ljubljanu. Otad je upravo idilična Ljubljana njegova baza iz koje osvaja svijet glazbe.