Obavijesti

Show

Komentari 1
BOGATA TRPEZA

Škoro blagoslovio vinograd pa je počastio selo kobasicama, kulenom, slaninom i pjesmom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Škoro blagoslovio vinograd pa je počastio selo kobasicama, kulenom, slaninom i pjesmom
9
Foto: Domagoj Topić

U maniri pravog gostoljubivog domaćina poslužio je Škoro vlastite čvarke, kobasice, slaninu, kulen.... Sve odreda njegove specijalitete čije pripravljanje često i rado objavljuje na društvenim mrežama

Admiral

Na blagdan Vincekovo u Slavoniji se tradicionalno blagoslivlja vinograd, a taj narodni običaj nije propustio ni popularni glazbenik Miroslav Škoro. U pirotesknom selu Mitrovac, na južnim obroncima Krndije nadomak Kutjeva već godinama u suradnji s obitelji Matić posjeduje vinograd, a njegova vinarija iz godine u godinu osvaja pobornike dobre kapljice.  

Foto: Domagoj Topić

- Blagoslovili smo vinograde i simbolično započeli novu vinogradarsku godinu, zahvalni na svemu što je iza nas i s nadom da će berba koja dolazi biti uspješna i rodna - glasila je zdravica popularnog narodnog glazbenog ljubimca dok je pozdravljao brojne goste. 

U maniri pravog gostoljubivog domaćina poslužio je Škoro vlastite čvarke, kobasice, slaninu, kulen.... Sve odreda njegove specijalitete čije pripravljanje često i rado objavljuje na društvenim mrežama. Doista neuobičajeno za naše estradne zvijezde koje žive prvenstveno od glamura i raskošnih pozornica

Foto: Domagoj Topić

Priredio je Škoro pravu feštu u selu. Doveo je tamburaški sastav Divne godine, pripremio pravu trpezu u društvenom domu; janjci i prasci su se vrtjeli na ražnju, a pilo se, naravno, njegovo vino. Bila je to fešta za cijelo selo i njegove brojne prijatelje, svi su bili dobrodošli. Domaćin je na kraju ponesen dobrom atmosferom i sam zapjevao s tamburašima oduševljenim Slavoncima i otpjevao neočekivani koncert. 

Foto: Domagoj Topić

- Volim domaće običaje, to je nešto s čime sam odrastao i svoju djecu tako odgojio. Pripadnost ovom kraju, ovim ljudima, neodvojivi je dio mog identiteta i kad god sam u mogućnosti dođem u selo kako bih se odmorio, a pogotovo da živim kako su nekad živjeli naši djedovi i bake, bez telefona, u potpunom skladu s mještanima. Tada sam jedan od njih, nisam onaj Škoro s televizije ili s pozornice. To je moj intimni mali dio svemira, istaknuo je ovaj glazbenik koji je u svoje omiljeno slavonsko selo stigao u društvu supruge Kim i kćeri Ivane koji su mu i pomagale podrezati vinovu lozu. Cijela obitelj živi za vinariju Škoro i ponosi se istom jer su u samo par godina postojanja već osvojili zlatnu medalju za svoju graševinu. 

Foto: Domagoj Topić

Njegov boravak u srcu Slavonije, zimska idila, poslužit ću mu kao odmor i druženje s najmilijima, obitelji i prijateljima, a potom slijedi velika dvoranska turneja po cijeloj Hrvatskoj koja počinje već na Valentinovo, u dvorani Zeleni brijeg u Sisku. Ulaznice se prodaju preko sustava Eventim, na stranici eventim.hr i na svim njihovim prodajnim mjestima. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Zavela 'Savršenog' Tonija, a onda prošla pakao radi filera: Ovako danas izgleda Stankica
LJEPOTA KOJA JE ZABOLJELA

FOTO Zavela 'Savršenog' Tonija, a onda prošla pakao radi filera: Ovako danas izgleda Stankica

Gledatelji su je upoznali u trećoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje je osvojila srce glavnog junaka Tonija Šćulca. No život Stankice Stojanović nakon realityja nije bio bajka
Evo tko je nova misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona
POLJUPCI I ZAGRLJAJI

Evo tko je nova misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona

Hrvatska je u nedjelju pobijedila Švicarsku, a tu pobjedu je proslavio i izbornik Dagur Sigurdsson. I to sa zagrljajima i poljupcima. Misteriozna dama ga je podržavala s tribina...
Gdje su danas 'Savršeni' frajeri: Šime uživa s Majom, Goran s Hanom, a Mijo je postao otac...
BIVŠI NATJECATELJI

Gdje su danas 'Savršeni' frajeri: Šime uživa s Majom, Goran s Hanom, a Mijo je postao otac...

Četiri sezone popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni' su iza nas, a od ponedjeljka na platformi Voyo počinje prikazivanje novih epizoda. Istražili smo gdje su danas bivši 'Savršeni' i je li nakon showa i dalje sve tako 'savršeno'....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026