Škoro je zavrtio milijune na nekretninama, vinu, digitalu...

Pjevanje im je “temeljni” biznis, od toga ipak žive, no neki su estradnjaci proširile poslove. Imaju vinograde, adventske kućice, prodaju kape i majice, imaju udjele u IT tvrtkama, iznajmljuju skladište... Dugačak je popis poslova koje naši estradnjaci rade “sa strane”. Neki posluju dobro, ali dogodi se i poneki loš poslovni potez, loša procjena, pa završe u minusu, a neki čak i u blokadi. No pjevačka karijera ipak im nosi najviše novca, pogotovo onima koji ubiru zaradu i od autorskih prava. U svakom slučaju, lakše im je nego “običnim smrtnicima”. Ako im zapne u biznisu, samo uhvate mikrofon i vrlo brzo “zakrpaju” sve rupe i minuse. Sutra donosimo priču o Marku Perkoviću Thompsonu koji je vlasnik producentske tvrtke MP-ton i Maji Šuput Tatarinov, čija novootvorena tvrtka Majushka je 2018. završila s minusom od 12.100 kuna, a bila je u blokadi u listopadu.

Moj otac volio je popiti nekad i onda su mu znali reći svašta ružno, a danas, kad piješ preko mjere, onda se zoveš sommelier. To su školovani pijanci koji kušaju vino, ali ga ne piju, objašnjava nam Miroslav Škoro (56), stručnjak za vina. Kad je 1979. počeo pjevati s bendom Zadnja stanica, ovaj Osječanin nije ni slutio čime će se sve baviti 40 godina poslije. Naime, iako ga javnost najviše prepoznaje kao pjevača zabavne glazbe, popis njegovih životnih “uloga” ipak je malo duži.

Škoro je vlasnik ili manjinski investitor u nekoliko tvrtki. S kumom Brankom Žibratom vlasnik je firme MB kvadrat, koja iznajmljuje skladišne prostore. No tu rezultati i nisu najbolji. Prije dvije godine MB kvadrat zabilježio je gubitak od 319.000 kuna na prihod od 597.000 kuna. Škorina je najvažnija tvrtka Campus, čija je direktorica supruga Kim Ann Škoro, a preko koje vodi pjevačku, odnosno estradnu karijeru. Ona posluje stabilno, a prošle je godine, uz promet od 3,47 milijuna kuna, imala zaradu od 685.000 kuna.

Škoro ima udjela u IT tvrtki Omega Softver, koja ima 78 zaposlenih. Prošle je godine imala prihod od 55,3 milijuna kuna i dobit od 12,7 milijuna kuna. U njoj ima pet posto udjela. Ima i 900 dionica turističke tvrtke Mon Perin, koja je prošle godine imala 11,5 milijuna kuna dobiti. Pjevač i predsjednički kandidat ima i tri hektara vinograda, a taj biznis vodi preko tvrtke Campus. To mu je ujedno jedan od dražih poslova.

Autor mnogih hitova tamburaške i zabavne glazbe 2015. odlučio se na kupnju vinograda iznad Mitrovca pokraj Kutjeva, no jedan vinograd mu nije bio dovoljan, pa je sredinom 2017. kupio još jedan, i to u obližnjem Vetovu. Vino spravlja u podrumu poznate kutjevačke vinarske obitelji Adžić, a cijeloj vinskoj priči dao je naziv “Vina Škoro”. Biznis s vinom mu je u porastu, a 2017. godinu završili su s dobiti od 412.000 kuna.

- Meni je vinarstvo bilo fora iz više razloga. Prvo, jer volim kraj u kojem je moj vinograd, volim tu svoju Slavoniju, Požeštinu, Kutjevo, Mitrovac i, eto, tamo sam kupio jedan vinograd - izjavio je Škoro. Objasnio nam je i što ga je potaknulo da se bavi ovim “starim” zanatom.

- Stjecajem okolnosti supruga i ja počeli smo praviti to vino i nekako mislim da je zapravo jedini način da zainteresiramo ljude da ostanu u Slavoniji. Bitno je da im se osiguraju radna mjesta, ali ne samo to nego da i pronađu smisao. Mislim da, kad bi se kraj brendirao kao Zlatna dolina, onda bi djeci bilo fora da su odande, a ovako im nije - smatra pjevač.

Osim što želi bolju budućnost za svoj voljeni kraj, o kojem često pjeva u svojim pjesmama, Škoro je radom i trudom uspio samo godinu dana nakon kupnje prvog vinograda, kad je njegova graševina uroda 2015. postala šampionska na Festivalu graševine u Kutjevu.

- Na tajnom ocjenjivanju u Kutjevu 21 enolog procijenio je moju bijelu graševinu najboljom. Tako je ona šampion među vinima u 2015. - pohvalio se tad.

No da mu investicija u vinogradarstvo nije samo tako pala na pamet, dokazuju uspomene iz djetinjstva. Kao dijete s djedom je išao obrađivati šest trsova u Imotskom polju te, kako je rekao, shvatio je da mu se takav rad sviđa. Prije četiri godine uvidio je da je puno zapuštene zemlje u Slavoniji, a kako je on u mogućnosti investirati novac, vinogradarstvo je bilo idealna prilika za njega. No ubrzo je vidio kako nije sve idealno kako je zamislio.

- Nažalost, kad proizvedete grožđe, onda može dobiti eventualno tri kune za kilogram graševine, što vam nije dosta da pokrijete sve troškove, pa ni one najbezazlenije - objašnjava nam Osječanin. No Škoro je ipak imao sreće. Kad je 2015. osvojio nagradu za najbolje vino, tu “pohvalu” mogao je staviti na etiketu i samim tim je svu zalihu vina rasprodao. Ipak je za Jutarnji list prije tri godine priznao kako je održavanje vinograda platio oko 56.000 kuna, a od grožđa je mogao dobiti samo 42.000 kuna. No unatoč ne tako bajnoj situaciji, dio butelja ipak je podijelio.

- Imam sreću da o tome ne ovisim. Ako ne mogu postići cijenu koju sam zacrtao, radije darujem, a svatko komu sam poklonio vratio se kupiti barem još jedan karton jer je vino zaista ispalo vrhunsko - objasnio je Škoro i dodao:

- Pjesma i vino idu zajedno, a moja graševina s pjesmom se vrlo dobro sljubljuje jer, što više konzumirate to vino, pjesma vam je sve draža.

Svojedobno je rekao da mu se u vina bolje razumije supruga, odvjetnica Kim Ann, nego on.

- Moja žena je završila nekoliko stupnjeva za sommeliera – objašnjava.

Škoro je diplomirao građevinu, zatim marketing, a 2017. postao je doktor znanosti na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

