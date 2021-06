Britney Spears (39) izgubila je djecu, sama si obrijala glavu pred paparazzijima, te završila na odvikavanju i u psihijatrijskoj bolnici. Odluka da njen otac preuzme skrbništvo nad njom i njenim imetkom činila se logičnom. Krajem 2008. godine, sud je odobrio da James 'Jamie' Spears (68) i odvjetnik Andrew Wallet imaju potpunu kontrolu nad svim aspektima pjevačičinog života.

Polagani oporavak

Isprva je skrbništvo bilo zamišljeno kao "hitna intervencija" i trebalo je biti privremeno. Iako se to nije dogodilo, nego se ono proteklo na dugih 13 godina, činilo se da funkcionira. Britney je ponovno našla stabilno tlo pod nogama, a odvjetnik Wallet opisao je kako se radi o 'hibridnom poslovnom modelu', a ne istinskom skrbništvu.

Spears je sve do 2019. objavljivala novi album svakih dvije do tri godine, lansirala liniju odjeće i parfema, održavala koncerte i išla na turneje. Uz sve to je dugo bila i sutkinja u američkoj emisiji "The X Factor". Sve u svemu, njen život se ustabilio.

- Skrbništvo pomaže Britney u donošenju poslovnih i životnih odluka, jer sama to ne može - rekao je Spearsin menadžer jednom prilikom.

Wallet je pak rekao da je 'spriječio više stotina ljudi' koji su radili sa Spears u njihovim namjerama da joj daju drogu ili je financijski unište.

Nešto je trulo u Britneynom skrbništvu

I dok je slika koju je prezentirala Britney bila ona savršenstva, neki su već 2009. smatrali da je skrbništvo davno prošlo svoj "rok trajanja", posebno jer je trebalo biti privremeno. Iste godine je web stranica koju su vodili obožavatelji započela pokret #FreeBritney.

Jedan je odvjetnik rekao kako je već u 2009. pokušao okončati skrbništvo, ali da su uvjeti skrbništva zabranili Britney da ga zaposli. Mnogi su pravnici i stručnjaci rekli primijetili da je skrbništvo neobično, jer je Britney bila mlada. Inače su takva skrbništva namijenjena osobama s demencijom ili drugim težim bolestima.

Svi koji su već tada stali iza ideje #FreeBritney morali su čekati cijelo desetljeće prije nego su dobili ikakvu naznaku da to nije samo teorija zavjere.

Početak zakonske borbe

Godine 2019. Britney je pauzirala svoju karijeru i odlučila provesti neko vrijeme u bolnici, zbog problema s mentalnim zdravljem. Tada je tvrdila kako se teško nosila s time da se James Spears bori s po život opasnom bolesti. Neki su se njeni obožavatelji zabrinuli da bi iza te odluke moglo biti više toga.

James Spears podnio je zahtjev da se njegovo skrbništvo proširi na još 10 država, a nakon toga Britney zahtjeva da se skrbništvo nad njom ukine. Tako započinje natezanje po zakonskom sustavu, koje još uvijek traje.

Iste godine se od skrbništva udaljava odvjetnik Wallet, navodno jer se on i Jamie nisu slagali oko danjih uvjeta skrbništva. Privremeno se i Jamie udaljava, jer Britneyjin bivši muž ponosi policijsku prijavu protiv njega, što dovodi do istrage o zlostavljanju djece. Iako optužbe nisu podignute ni uhićenja, Spears je na kraju svega bio bogatiji za dvije zabrane prilaska svojim unucima.

Iste godine James se upušta u još jedno suđenje i jednu od blogerica iza #FreeBritney tuži za klevetu.

Zahuktavanje i javno suđenje

Cijeli proces prekidanja ili produživanja skrbništva nastavlja se 2020. godine. Britney zahtjeva da se njen otac u potpunosti ukloni sa skrbništva, ali sud staje na stranu Jamesa te je skrbništvo nad njom produženo 4 puta u 2020.

Početkom 2021. godine objavljen je dokumentarac "Framing Britney Spears" koji je stavio još veće povećalo na cijelu situaciju i umnožio broj ljudi iza #FreeBritney. Spearsin novi odvjetnik Samuel Ingham rekao je kako je #FreeBritney 'daleko od teorije zavjere'.

U isto vrijeme odvjetnici njenog oca ponavljaju kako joj je njegovo nadgledanje njenog života pomoglo da dosegne svoje bogatstvo i slavu. Premda je istina da je tijekom godina Britney dosegla vrijednost od 60 milijuna dolara, prema zadnjim podatcima njen je otac godišnje od skrbništva zaradio 128.000 dolara.

Sve je došlo do javnog suđenja. Britney je svoj iskaz dala u srijedu, 23. lipnja, te se s odvjetnikom nastavlja boriti za slobodu. Tvrdi kako joj je život bio u potpunosti kontroliran i da je živjela u strahu. Neki su dokumenti otkrili da joj je skrbništvo, osim financija i karijere, kontroliralo i boju kuhinjskih elemenata, pa čak i vrstu kontracepcije koju koristi.

Hoće li sud prevagnuti u korist Britney ili njenog oca pitanje je na koje se odgovor još ne zna.