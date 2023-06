Škugor je Dražena i Sanju htio lažno spojiti, ali je zaiskrilo: To je trebao biti neki bogati Arapin

Foto: pixsell/privatna fotografija

Odveo sam jednom Dražena na koncert 'Novih fosila' u Lisinskom gdje je on ostao iznenađen kada je vidio da Sanji na pozornici prilaze stotine djece. On se nije mogao načuditi kako je to moguće, to mu je bio u potpunosti drugi svijet - prisjeća se menadžer.

Dražen Petrović 1985. bio je 21-godišnji košarkaš sa svijetlom budućnosti, a ove srijede obilježava se 30. godišnjica njegove smrti. Igrao je za zagrebačku Cibonu, s kojom je iste godine osvojio državno prvenstvo. Jednako uspješna, ali u sasvim drugom svijetu, bila je i tada mlada pjevačica Sanja Doležal (60). S Fosilima je punila dvorane, a publika ju je obožavala. POGLEDAJTE VIDEO: Ovaj pomalo neočekivan par zajedno je bio godinu dana, a u tom je periodu osvojio srca publike i obožavatelja. No mnogi ne znaju da su Dražen i Sanja originalno trebali biti tek marketinški 'štos', priča nam tadašnji glazbeni menadžer 'Novih Fosila' Zoran Škugor. Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - Te je godine prodaja svima malo pala jer je Neda Ukraden imala veliki hit 'Zora je' pa sam htio napraviti jedan štos. Oni to nisu znali. Ja sam ih upoznao u Klubu Šibenčana u Zagrebu. On je čekao dolje, bili su i njegovi roditelji tamo. Poslije tog upoznavanja išli smo za Veliku Goricu na Radio VG gdje su bili gosti na jednoj emisiji - ispričao nam je Zoran kako je izgledalo prvo upoznavanje bivšeg para. Nervoze, priča nam u nastavku, nije bilo. Dapače, upoznavanje je bilo vrlo simpatično. Nedugo nakon su kliknuli, pa je Sanja počela dolaziti na Draženove utakmice, a on na koncerte 'Fosila'. Svi su se pitali jesu li Sanja i Dražen zajedno, a kada su prohodali, nisu se skrivali od javnosti. Često su tako šetali zagrljeni po gradu, a Zagrepčani su im prilazili, govorili da su divan par, željeli im brak, djecu, sreću... Foto: Sinisa Hancic/Pixsell, Privatni album - Odveo sam jednom Dražena na koncert 'Novih fosila' u Lisinskom gdje je on ostao iznenađen kada je vidio da Sanji na pozornici prilaze stotine djece. On se nije mogao načuditi kako je to moguće, to mu je bio u potpunosti drugi svijet - prisjeća se menadžer. Ipak, iako je bila marketinški vrlo uspješna ideja, spoj Dražena i Sanje nije bio originalna ideja. - Prva je ideja bila da ju spojimo s nekim izmišljenim bogatim Arapom. To su mi oni kao bend predložili, ali nije bilo realno. Gdje će se upoznati, treba ih slikati, ne može biti viđanje jedan put i nikad više. Naravno, taj Arapin nije niti postojao, trebalo je naći nekoga i obući u bijelo, u one kape njihove. Gdje ćemo ga naći takvog? - kroz smijeh se prisjeća Škugor, koji je zaključo da bi Dražen bio puno bolja opcija. Foto: Sinisa Hancic I bio je. Ne samo marketinški, nego se par zaista zaljubio. Dražen je Sanjom bio očaran, baš kao i ona s njim. Sa slavom su se nosili odlično, ali ih je razdvojio teret udaljenosti. Emocije su se ugasile, da bi nakon godinu dana vezu priveli kraju. Bilo je to 1986., prisjetio se Škugor. - Imala sam tad 22 godine, a u tim godinama kad voliš, stvarno voliš - rekla je Sanja o jednogodišnjoj ljubavi. Čak i nakon prekida ostali su u dobrim odnosima. Sanja nije krila da ju je Draženom prerani odlazak pogodio, te je rekla: 'Bio je zaista poseban. Strašno sam doživjela njegov odlazak. Još mi je teško pomisliti da ga više nema'.