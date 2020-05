Skupa afera: Bezosa ljubavnica koštala više od 300 milijardi kn

Bili su nekoć najbogatiji par na svijetu. Danas je Jeff Bezos (56), vlasnik Amazona 'težak' oko 145 milijardi dolara a svoju suprugu MacKenzie (50) upoznao je u New Yorku. Susret nije bio baš jako romantičan. Sreli su se 1992. godine u strvinarskom fondu DE Shaw. On je bio prvi koji je intervjuirao MacKenzie na razgovoru za posao. Ona je bila mlada znanstvena suradnica, a on potpredsjednik. Ona je imala 22 godine, a on 29.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- Mislim da je moja supruga pametna, snalažljiva i jako zgodna, ali ništa joj to ne bi vrijedilo da nisam imao priliku vidjeti njezine testove koje je rješavala kad je aplicirala za posao, našalio se Bezos 2013. godine u razgovoru za magazin 'Vogue'. Nakon što je primljena, dobila je ured tik do Bezosovog.

- Po cijele dane slušala sam taj njegov zarazni smijeh. Tko se ne bi zaljubio?, otkrila je MacKenzie kako ju je šarmirao budući suprug. Ipak, on nije bio inicijator prvog izlaska.

- Ja sam ga pozvala na ručak i tako je krenulo. Bilo je to ekspresno zaljubljivanje. Hodali smo tri mjeseca i onda se zaručili, a vjenčali smo se šest mjeseci kasnije. Pravi temperamentni južnjaci – ja sam rođena u San Franciscu u Kaliforniji, a on u Albuquerqueu u Novom Meksiku, ispričala je McKenzie kasnije.

Foto: Jorg Carstensen/DPA/PIXSELL

Ona je bila prva kojoj je otkrio svoju ideju o prvoj internetskoj knjižari na svijetu, koja će prerasti u jednu od danas najmoćnijih tvrtki koja na svih pet kontinenata zapošljava ukupno nevjerojatnih 575.000 ljudi. Oboje su ubrzo napustili sigurno radno mjesto u njujorškom fondu i Bezos je svoj biznis počeo iz garaže u Seattleu. Te 1994. sjeli su u auto i dok je McKenzie vozila s jednog na drugi kraj Amerike, Jeff je na laptopu pisao poslovni plan i počeo nazivati moguće investitore.

MacKenzie je bila jedna od prvih zaposlenica u maloj tvrtki u kojoj je u početku radilo četvero ljudi, a ona je bila računovotkinja.

- Kad je posao u pitanju, uvijek sam bila hladne glave, ali kad sam ga čula s koliko strasti priča o svojoj ideji, morala sam ga podržati, rekla je prije puno godina danas bivša Bezosova supruga.

Foto: Jorg Carstensen/DPA/PIXSELL

Idućih pet godina živjeli su u jednosobnoj kući, a prije razvoda imali su ih pet, na najelitnijim lokacijama – od Medine, Washingtona i Beverly Hillsa do Van Horna u Teksasu i Manhattana u New Yorku. Sve do 2013. godine MacKenzie je, unatoč poslovnim obavezama, sama vodila svoje četvero djece u školu. Par je tad već imao tri dječaka i jednu djevojčicu koju su posvojili u Kini. Jeff je pak, kad nije radio u Amazonu tad još ispomagao u obiteljskoj tvrtki koja je imala zastupstvo za automobile Honda. Kad je već imao milijarde i dalje je vozio Hondu Accord iz 1996. godine, pa su ga mnogi smatrali čudakom. No, njihov obiteljski prijatelj Danny Hillis rekao je jednom da su Bezosi 'nenormalno normalna obitelj'

- Jeff nikad ne dogovara poslovne sastanke ujutro jer je to jedini dio dana kad je obitelj na okupu. Trudim se da uvijek pripremim zdrave doručke, a nakon druženja oko stola, ja djecu vodim u školu, a on odlazi na posao gdje mu se kasnije i ja

pridružim, opisivala je njihov radni dan MacKenzie. Ako već nisu kupovali skupocjene automobile i jahte, Bezosi su pravo bogatstvo potrošili na školovanje svoje djece.

Foto: Regina Wagner/DPA/PIXSELL

- Ponudili smo im sve što smo mislili da bi ih moglo zanimati – edukativna putovanja tijekom školskih praznika, učenje mandarinskog jezika, naučili su kako se uzgajaju pilići u inkubatoru, pohađali su posebne programe matematike u Singapuru, a ujedno su članovi brojnih sportskih klubova i puno se druže i igraju s drugom djecom iz susjedstva i iz razred, rekla je jednom Bezosova supruga.

Uz sve to, na njegov je poticaj napisala i dvije knjige. To joj je bila želja još iz djetinjstva, kad je bila sramežljiva djevojka koja je uglavnom dane provodila kod kuće pišući. Prvu knjigu od 140 stranica nikad nije objavila jer je rukopis stradao u poplavi.

- Kad smo na odmoru, zna mi se dogoditi da se ujutro probudim i zateknem MacKenzie kako sjedi na podu hotelske kupaonice i piše, otkrio je jednom Bezos njezinu strast, i rekao da je najseksepilnije što je ikad učinio u braku – to što pere posuđe.

Ipak, u srpnju prošle godine par je i službeno objavio da su se razveli nakon 25 godina braka. Javnosti su poslali vrlo sličnu objavu:

- Radujemo se našoj budućoj suradnji i suroditeljstvu. Nastavljamo dalje kao prijatelji. Isti dan Bezos je obznanio vezu s danas 50-godišnjom Laureen Sanchez. Skrivali su se godinu dana, a zapravo su bili susjedi jer su Sanchez i njezin suprug Patrick Whitesell imali kuću blizu Bezosovih i bili su kućni prijatelji. Novinari National Enquirera pratili su ih 12 mjeseci, a Bezos s Laureen nije bio tako skroman. Letjeli su privatnim jetom, vozili se u limuzinama, išli na izlete helikopterom kojim je upravljala Sanchez, odsjedali u najelitnijim hotelima.

Foto: ABACA/ABACA/PIXSELL

Isplivale su i eksplicitne poruke koje joj je znao slati, a u jednoj od njih je napisao:

- Jako je velik, veći nego je ikad bio i još natiče. Ujutro bih te probudio, ali možda ne bi s tobom bio tako nježan - slao joj je Bezos, pritom aludirajući na seks. Bezos je očito sasvim izgubio glavu zbog bivše tv-voditeljice na TV-Fox, a danas vlasnicom filmske kompanije i pilotkinjom helikoptera. I poslovno su postali kompatibilni – on je pokrenuo Amazon Prime, internetsku filmsku platformu pa je očito da Bezos bira žene prema poslovnim afinitetima.