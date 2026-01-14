SkyShowtime: Top 10 filmova

SkyShowtime i ovog tjedna donosi uzbudljivu ponudu filmova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite što gledati, donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova s detaljnim opisima i ocjenama. Provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili je vrijeme za nešto novo!

Top 10 filmova na SkyShowtime u Hrvatskoj:

1. Mission: Impossible – The Final Reckoning (IMDB: 7.2/10, Rotten Tomatoes: 80%)

Ethan Hunt i njegov IMF tim nastavljaju potragu za zastrašujućom umjetnom inteligencijom poznatom kao Entitet, koja je infiltrirala obavještajne mreže diljem svijeta. Dok ih progone svjetske vlade i duh iz Ethanove prošlosti, Hunt i novi saveznici pokušavaju zaustaviti Entitet prije nego što svijet zauvijek promijeni lice. U glavnim ulogama Tom Cruise, Hayley Atwell i Ving Rhames. (SAD, 2025., Akcija, Špijunski)

2. The Stranger in My Home

Neočekivana tvrdnja privlačnog stranca da je kći jednog para zamijenjena pri rođenju iz temelja uzdrma njihovu obitelj i otkriva šokantne tajne. U glavnim ulogama Sophia Bush i Chris Carmack. (SAD, 2025., Drama)

3. Black Bag (IMDB: 6.7/10, Rotten Tomatoes: 96%)

Agentica Kathryn Woodhouse optužena je za izdaju države, a njezin suprug, legendarni agent, mora birati između vjernosti braku ili domovini. U napetoj špijunskoj drami glume Cate Blanchett i Michael Fassbender. (SAD, 2025., Akcija, Špijunski)

4. Infinite (IMDB: 5.5/10, Rotten Tomatoes: 17%)

Evan McCauley ima vještine i sjećanja koja nikada nije stekao ni doživio. Tajanstvena grupa "Infinites" otkriva mu da su njegova sjećanja stvarna i da je dio nečeg većeg. U glavnoj ulozi Mark Wahlberg. (SAD, 2021., SF, Psihološki)

5. Drop (IMDB: 6.1/10, Rotten Tomatoes: 83%)

Violet, udovica na svom prvom spoju nakon godina, počinje primati uznemirujuće poruke koje pretvaraju večer iz snova u noćnu moru. U glavnim ulogama Meghann Fahy i Brandon Sklenar. (SAD, 2025., Triler)

6. Novocaine (IMDB: 6.5/10, Rotten Tomatoes: 81%)

Nate, muškarac koji ne osjeća bol, koristi svoju neobičnu sposobnost kako bi spasio djevojku svojih snova nakon što je oteta. U glavnim ulogama Jack Quaid i Amber Midthunder. (SAD, 2025., Komedija, Buddy)

7. Trust (IMDB: 3.8/10, Rotten Tomatoes: 22%)

Hollywoodska zvijezda skriva se u Airbnb-u nakon skandala, ali ubrzo postaje meta opasnih kriminalaca. Glumi Sophie Turner. (SAD, 2025., Triler)

8. Vicious (IMDB: 4.9/10)

Polly dobiva tajanstvenu kutiju s jednim pravilom: unutra mora staviti nešto što treba, mrzi i voli. Ako ne posluša, izgubit će sve što joj je važno. U glavnoj ulozi Dakota Fanning. (SAD, 2025., Horor, Nadnaravno)

9. The Tax Collector (IMDB: 4.8/10, Rotten Tomatoes: 18%)

David radi kao "poreznik" za losanđeleske kriminalce, ali povratak stare prijetnje ugrožava njegovu obitelj. U glavnim ulogama Bobby Soto i Shia LaBeouf. (SAD, 2020., Krimi, Droge)

10. How to Train Your Dragon: Homecoming (IMDB: 7.3/10)

Deset godina nakon što su zmajevi otišli, Hiccup i prijatelji pokušavaju održati tradiciju i prisjetiti se prijateljstva sa zmajevima. Animirani hit za cijelu obitelj. (SAD, 2019., Animacija, Zmajevi)