SkyShowtime: Top 10 serija
SkyShowtime je i ovog tjedna oduševio gledatelje u Hrvatskoj raznolikom ponudom serija. Od emotivnih drama i povratka kultnih franšiza – donosimo vam detaljnu listu najgledanijih 10 serija na platformi. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton!
Top 10 serija na SkyShowtime u Hrvatskoj:
1. The Madison, IMDB: 8.0
Dirljiva drama o njujorškoj obitelji koja se suočava s tugom i pokušava pronaći smisao i povezanost u dolini rijeke Madison u Montani. U glavnim ulogama Michelle Pfeiffer i Kurt Russell. (SAD, 2026., Drama)
2. ted, IMDB: 7.9
Komična serija smještena u 1993. godinu prati Teda, plišanog medvjedića, i njegovog najboljeg prijatelja Johna Bennetta u Bostonu. Ted je loš uzor, ali uvijek spreman pomoći. (SAD, 2024., Komedija, Sitcom)
3. Under Salt Marsh, IMDB: 6.2
U zabačenom velškom gradiću, bivša detektivka Jackie otkriva tijelo učenika, što ponovno otvara stare rane i neriješene slučajeve. Napeta kriminalistička drama s Kelly Reilly i Rafeom Spallom. (UK, 2026., Krimi)
4. Gomorrah, IMDB: 8.6, Rotten Tomatoes: 85%
Kultna talijanska serija o brutalnom svijetu napuljske mafije Camorre, viđena kroz oči Cira Di Marzia. Sirova, realistična i napeta – nezaobilazna za ljubitelje krimi žanra. (Italija, 2014., Krimi, Drama)
5. Y: Marshals, IMDB: 6.6
Kayce Dutton kao kauboj i bivši Navy SEAL donosi pravdu u Montani, balansirajući između obitelji, dužnosti i osobnih žrtava. (SAD, 2026., Drama, Krimi)
6. Gomorrah: The Origins, IMDB: 7.2
Prednastavak serije Gomorrah vodi nas u 1970. i prati mladog Pietra Savastana na njegovom putu u svijet kriminala. (Italija, 2026., Krimi, Gangsterska drama)
7. Star Trek: Starfleet Academy, IMDB: 4.2
Mladi kadeti na Starfleet akademiji uče što znači biti časnik, dok se suočavaju s novim prijetnjama i međusobnim rivalstvima. (SAD, 2026., Znanstvena fantastika)
8. Veronika, IMDB: 6.2
Švedska kriminalistička serija o policajki Veroniki koja se bori s ovisnošću i halucinacijama, ali njezin dar pomaže u rješavanju zločina iz prošlosti. (Švedska, 2024., Krimi, Drama)
9. Girl Taken, IMDB: 6.3
Potresna priča o blizankama Lily i Abby, čiji se životi mijenjaju kada Lily otme voljeni učitelj. Nakon godina zatočeništva, bijeg donosi nove izazove. (UK, 2026., Drama, Psihološki triler)
10. The 'Burbs, IMDB: 6.3
Mladi par seli se u muževljev rodni dom, ali dolazak novih susjeda otkriva mračne tajne i prijetnje u naizgled mirnom susjedstvu. (SAD, 2026., Komedija, Misterija)
Ako još niste odlučili što gledati, ova lista nudi pregršt žanrova i uzbudljivih priča – od akcije i trilera do emotivnih drama i misterija. Koji je vaš favorit s popisa?
*uz korištenje AI-ja
