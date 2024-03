Slash pokreće vlastiti blues festival u dobrotvorne svrhe

Najpoznatiji svjetski gitarist s cilindrom, rock legenda Slash iz Guns N' Rosesa pokreće vlastiti blues festival S.E.R P.E.N.T. Rock legenda želi voditi kampanju za toleranciju i jednakost te zauzeti stav protiv rasizma i rata.

Foto: MARK BLINCH/Press Association/PIXSELL

Slasha, koji je nastupio sa zvijezdom filma Barbie Ryanom Goslingom (I'm Just Ken) na dodjeli Oscara prošle nedjelje, trebali bi podržati velikani bluesa kao što su Warren Haynes, Christone Ingram aka Kingfish, Robert Randolph, Samantha Fish i Larkin Poe.

Foto: Mike Blake

"Turneja S.E.R.P.E.N.T. je slavlje blues i rock and roll glazbe, slavlje jedinstva i zajedništva u ovim nesigurnim i podijeljenim vremenima", rekao je Slash, pravog imena Saul Hudson. Aktivan je kao solo umjetnik već godinama.

Slash će u svibnju objaviti i svoj prvi blues album

S.E.R.P.E.N.T. se odnosi na "solidarnost, angažman, obnovu, mir, jednakost i toleranciju". Dio prihoda donirat će se dobrotvornim zakladama, uključujući organizaciju War Child.

Slash će u svibnju objaviti i svoj prvi blues album na kojem će ga podržati zvijezde poput Briana Johnsona (AC/DC), Stevena Tylera (Aerosmith), Iggyja Popa, Chrisa Stapletona i Demi Lovato.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Prije nego što se u potpunosti posveti bluesu, Slash će ići na turneju s pjevačem Mylesom Kennedyjem i njegovim hard rock bendom The Conspirators. U sklopu turneje The River Is Rising, gitarist će svirati više od 30 koncerata na turneji po Europi, Aziji te Južnoj i Sjevernoj Americi.