'Slastice nisu jača strana jer se ne volim uvijek držati recepta'

Splitska pjevačica Domenica Žuvela (26) nakon dvije godine glazbene karijere izdala je prvi glazbeni album pod nazivom 'Ćiribu Ćiriba', to joj je ujedno bila velika želja, a sad si ju je, kaže ostvarila.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Važno joj je blagdane provesti u krugu obitelji i prijatelja, a posebno je raduju delicije njezine none.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Baka je prava maherica za to! Inače obožavam njezinu kuhinju, slanu i slatku! Ja sam više osoba koja je za slanu, pa tako i volim više spremati slana jela. Ne volim se držati recepta, pa zbog toga mi slastice nisu jača strana - objasnila nam je pjevačica.

Ljubav prema glazbi gaji od ranog djetinjstva, sve je uvijek trebalo biti okruženo pjesmom. Upravo su se najviše mogle čuti pjesme Alena Vitasovića, koji je Domenici, priznaje, bio dječja simpatija, a pjevača je tek nedavno uspjela upoznati.

Foto: Privatni albumI

- Kad sam bila mala, on je meni izgledao nedodirljiv. Valjda kad si dijete doživljavaš ljude potpuno drugačije. Sad, naravno, nemam takva očekivanja i kad sam ga ovako upoznala, sasvim mi je normalan čovjek. Radi ono što voli i radi ono što i ja radim - istakla je za Dnevnik.hr.

Foto: Instagram

Domenica se u kratkom periodu probila na scenu zahvaljujući pjesmama koje su za nju napisali Vjekoslava (56) i Tonči (58) Huljić. Domenicu prati sve više ljudi, te su se počeli interesirati za njezine modne kreacije. Na koncertu u splitskom klubu Vanilla odjenula je kratki crni kombinezon i visoke čizme, čime je pomalo podsjetila na stil folk pjevačice Jelene Karleuše (41), a pomalo i Severine (47). Obožavatelji su joj u komentarima poručili kako je prava 'slatkica', ali čini se kako je Domenica od slatkice postala prava zavodnica.

- Iznenadile su me reakcije da ljudi primjećuju moje odjevne kombinacije jer na društvene mreže često stavljam fotografije bez šminke, u pidžami u svakodnevnom izdanju, a nekako mislim da je svaka roba za određenu prigodu. Crni kompletić bila je moja želja. To sam si sama dala sašiti i ne mogu vjerovati da se diglo toliko prašine oko kratke suknje i visokih čizama, meni je to okej. Nisam se osjećala da sam gola - rekla nam je Domenica.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

U glazbenu karijeru nedavno je krenula i njezina najbolja prijateljica Hana Huljić (29), koja je za sada objavila svoja dva singla. Za savjet prvo pita brata Ivana (31), a posljednjeg tatu Tončija. Među prvima koji čuju njezine uratke je i Domenica.

Foto: Instagram

- Hana i ja se od početka podržavamo, znala sam svaku njezinu pjesmu čim ju je napisala i gušt mi je što se napokon ohrabrila i što je u nečem što voli i za što je talentirana. Zajedno stalno snimamo videe, to nam je zajednički hobi zadnjih sedam ili osam godina skupa, uvijek nađemo vremena za to - istaknula je pjevačica. Otkrila je i kako bi voljela da joj upravo Hana snimi spot te da joj napiše pjesmu, ali ona je, kako kaže Domenica, sad u svome 'điru'.

- Mislim da kad bi mi ona napisala pjesmu da bi me ta pjesma pogodila i postala hit - zaključila je pjevačica.

POGLEDAJTE VIDEO: