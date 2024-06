Slatke puse u Španjolskoj! Lana Jurčević pokazala je partnera kojeg skriva od očiju javnosti

Već neko vrijeme Lana Jurčević (39) uživa na odmoru u Španjolskoj, a sa svojim pratiteljima nerijetko podijeli fotografiju s romantičnog putovanja. U daleke krajeve otišla je s partnerom i kćerkicom Maylom Lily. Sada se pjevačica pohvalila fotkom na kojoj ona i Filip poziraju zajedno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:43 Lana Jurčević imala prvi koncert od poroda: 'Zvali me u izlazak' | Video: 24sata Video

Pozirali su ispred jednog restorana na Ibizi, a par je razmijenio nježne poljupce.

Lana je za izlazak odabrala crnu kombinaciju koju je upotpunila sa zlatnim štiklama, dok je njezin partner Filip odjenuo svjetlije tonove. Bijelu košulju i bež hlače.

Ovog puta s njima nije pozirala kćerkica, koju su dobili prošle godine u studenom. Nedavno su ona i Filip na ruke istetovirali ime kćerkice.

- Njeno ime je našlo put do nje, njeno ime je imalo značenje i prije nego što smo ga mi saznali i nismo mogli vjerovati koje su to ‘slučajnosti’ i podudarnosti sa svime kroz što smo prošli... Ali, očito joj je to ime bilo suđeno - napisala je tada.

Lana Jurčević i Filip Kratofil zajedno su od 2017. godine. Ipak, Lana privatni život, pa tako i Filipa, voli držati podalje od znatiželjnih pogleda javnosti. Nije puno u javnosti pričala o vezi, ali neke detalje je ipak otkrila.

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida - objasnila je za Story 2020. godine.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd