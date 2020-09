Slave divljaka: Fran tukao curu, bio ovisnik i u zatvoru, a sad je favorit za osvojiti 50.000 eura

Na društvenim mrežama Fran je skupio 30 tisuća pratitelja, a obožavatelji mu danonoćno rade fan grupe. Ako je suditi po komentarima i mišljenju gledatelja, “Zadruga” bi mogla dobiti još jednog pobjednika iz Hrvatske

<p>Kontroverzni show “Zadruga” traje punih deset mjeseci, a u svakoj sezoni nekoliko kandidata bori se za mjesto na tronu. To su uglavnom miljenici publike s golemom vojskom pratitelja, ali i ozbiljnim iskustvom u takvim programima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: U 'Zadruzi' su kriminalci i nasilnici</strong></p><p>No u četvrtoj sezoni jedan natjecatelj se toliko istaknuo da mu tisuće gledatelja već prognoziraju pobjedu. Riječ je o Hrvatu <strong>Franu Pujasu</strong> (21), koji je od anonimnog mladića postao prava reality zvijezda. U show je ušao zbog djevojke <strong>Paule Hublin</strong> (22), a samo 72 sata nakon ulaska, mladi Zagrepčanin otkrio je detalje iz svoje burne prošlosti.</p><p>Iako je nedavno završio srednju školu, Fran je već dobro poznato lice u policiji, a mjesec dana proveo je u zatvoru. Priznao je i kako je koristio brojne narkotike, među kojima su kokain, marihuana, ecstasy...</p><p>Kao da to nije dovoljno, mladić se pohvalio i kako je dva puta fizički nasrnuo na djevojku, a za život je zarađivao obavljajući sitne kriminalne radnje. I dok bi u normalnom svijetu ovaj mladić bio na stubu srama, gledatelji ovoga showa slave mladića kao da je u najmanju ruku život proveo baveći se humanitarnim radom.</p><p>Na društvenim mrežama već je skupio 30 tisuća pratitelja, a brojni obožavatelji danonoćno rade fan grupe na čijemu bi broju pozavidjele i neke ozbiljne hrvatske zvijezde. No gledatelji su otišli toliko daleko da optužuju njegovu bivšu djevojku da ga je ona uništila i dovela u stanje u kakvom je trenutačno.</p><p>Brzinom kojom se rade fan grupe za Frana, rade se i hejterska okupljanja protiv bivše manekenke. Sve u svemu... Ako je suditi po trenutačnim komentarima i mišljenju gledatelja, “Zadruga” bi mogla dobiti još jednog pobjednika iz Hrvatske. No pričekajmo malo s prognozama, do kraja nas dijeli “samo” 270 dana.</p>