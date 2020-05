Slavica se zaljubila u sekundi, a razvela za manje od minute

Nekoć je bila siromašna djevojka iz radničke obitelji. Danas je jedna od najbogatijih žena na svijetu čija imovina se procjenjuje na oko 1,2 milijarde dolara. Riječanka Slavica Radić, dok je još bila u sretnom braku s Berniejem Ecclestoneom, i sama je rekla da za školu nikad baš nije previše marila, ali je odlično igrala odbojku i rukomet.

U djetinjstvu nije imala životni standard poput svojih vršnjaka jer je u mnogočlanoj obitelji uvijek je nedostajalo novaca, naročito nakon razvoda roditelja. Visoka i zgodna crnka čak je jednom bila osumnjičena i za nestanak nekakvog novčanika. U takvim okolnostima morala se vrlo brzo osamostaliti. Prvi novac počela je zarađivati kao model. A onda je početkom 80-ih dospjela i na duplericu tadašnjeg magazina 'Start'. Otamo ju je put odveo u Milano i prvi novac počela je zarađivati kao manekenka. Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Utrka Formule 1 davne 1981. godine u Monzi, ujedno i jedna od posljednjih te sezone, bila je presudna za budući život ada 23-godišnje Riječanke Organizatori utrke angažirali su ju da reklamira sportsku odjeću marke 'Fila', a njezin solidno plaćeni posao bio je da, dok traje utrka, hoda uz užarenu stazu u debeloj trenirci. Dok je u sebi proklinjala i utrku i vrućinu, nije ni slutila da ju cijelo vrijeme iz prikrajka netremice promatra jedan od čelnih ljudi cijelog spektakla – tada predsjednik Udruženja konstruktora automobilskih bolida. Koncentrirana na utrku i izmorena nesnosnom vrućinom nije ni primjećivala onižeg, 28 godina starijeg Bernieja Ecclestonea. U to vrijeme on je bio i vlasnik tima 'Brabham', a za njega su vozili neki od najslavnijih vozača u povijesti Formule 1, poput Nikija Laude, Nelsona Piqueta i Riccarda Patresea. Ecclestone je bio čovjek koji je utrke najbržih bolida na svijetu osobno medijski izdignuo na nivo svjetskog spektakla i na tome zarađivao desetke milijuna dolara – tjedno.

- Proklinjala sam i vrućinu i utrku i sjela na neki zidić da zapalim cigaretu. Strčali su se redari, ali ih je zaustavio Bernie. Čim me vidio pozvao me u svoj 'Moto-hotel'. Bio je to njegov pokretni ured u luksuzno opremljenom autobusu. Pozvao me na piće, ali nismo mogli previše razgovarati jer ja nisam znala engleski, a on nije znao talijanski. Na njegovu zamolbu, ostavila sam mu broj telefona ali – pogrešan. Morao je okrenuti pola svijeta da bi došao do mog broja i za nekoliko dana me uspio pronaći, ispričala je novinarima davnih 90-ih Slavica.

U to vrijeme već je živjela u Londonu i bila sretno udata za jednog od najbogatijih ljudi na svijetu. Stanovali su tad nedaleko samog Hyde Parka u neboderu s devet katova koji je nekoć pripadao arapskom magnatu Kashogiju.

- Sva je u staklu, a prva četiri kata Bernie je pretvorio u svoje urede, dok je gornjih pet katova naš stan s prekrasnim pogledom na cijeli London. Na zadnjem katu je i bazen, hvalila se tad Slavica, no ubrzo je shvatila da to ima i mana jer je stalno u dizalu sretala suprugove poslovne partnere, zbog kojih nije smjela biti u trenirci čak ni kad ide s djecom u park.

Stoga je sredinom 90-ih, na Slavičin nagovor, Bernie kupio klasičnu englesku dvokatnicu s velikim vrtom na prestižnom Chelsea Squareu i dvije i pol godine preuređivao šesterosobnu kuću koja je konačno postala njihov novi dom.

Djevojčicama su pružili najbolje moguće školovanje. Tamara je pohađala Kensington High School, najbolju privatnu žensku školu u kojoj je godina koštala četiri tisuće funti. I nju i mlađu Petru, koja je pak pohađala privatnu školu Garden House, vozio je obiteljski vozač, a djevojčice su imale brojne mogućnosti izvanškolskih aktivnosti, od jahanja do sviranja violine. Slavica je pak ostala vjerna svojim korijenima i nakon nekoliko sati provedenih u gimnastičkoj dvorani, vraćala bi se kući gdje je uz kućnu pomoćnicu iz Hrvatske pripremala hrvatska jela. Ponekad, kad bi joj to društveni život dopustio, sama bi i čistila, iako je imala i spremačicu. S vremenom Slavica je upoznala mnoge jetsetere, pa su im kućni prijatelji postali i Simon Le Bonne pjevač grupe 'Duran Duran', zatim vlasnik najvećih svjetskih casina Sol Curson, pa njegova tadašnja djevojka Christina Estrada i mnogi drugi. Naravno, tu su bili i vozači Formule 1, Nelson Piquet i njegova supruga, pa Flavio Briattore, menadžer tima 'Benetton', ali i britanska princeza Sarah Ferguson, u to vrijeme supruga princa Andrewa, koja je nakon vjenčanja pozvala na večeru u Buckinghamsku palaču nekolicinu svojih najboljih prijatelja, među kojima su bili i Slavica i Bernie.

Ecclestoneovi su ljetovali u to vrijeme na Sardiniji gdje su imali vlastitu kuću i plažu, a zimovali u mondenom Gstaadu u Švicarskoj, gdje su pak imali luksuznu alpsku kuću. Kao što i doliči jetsetu, nedaleko Londona imali su i privatni aerodrom s televizijskim studiom u kojem se proizvodio program posvećen utrkama Formule 1, a na pisti su jedno vrijeme bili i privatni avioni falcon i challenger, te helikopter, kao i cijeli vozni park old timera s dvadesetak Rolls-royceova.

Prodali su kuću na Sardiniji plašeći se otmice kojom se bavila mafija ne bi li zaradila na skupim otkupninama koje bi im plaćali bogataši. Kraj rata u Hrvatskoj jedva su dočekali jer su odmor na Sredozemnom moru zamijenili Jadranom obilazeći našu obalu na luksuznoj 58-metarskoj jahti 'Petari'.

A onda se 2008. godine saznalo da je brak Slavice i Bernieja pred raspadom. Prvi je to otkrio britanski tisak koji je objavio da se Slavica u 50-oj godini života odselila iz njihovog doma vrijednog 10 milijuna funti, te unajmila odvjetnika koji ju je trebao zastupati u brakorazvodnoj parnici. U prvi mah Bernie je to negirao. Tvrdio je da je preselila privremeno jer ne podnosi buku koja dopire iz gradilišta na susjednoj kući, te da stanuje kod Petrinog dečka, no prava istina je bila da je Slavica unajmila apartman. Kao razlog nesuglasica navodila se Berniejeva posvećenost poslu što je dojadilo njegovoj supruzi koja je jednom čak izjavila da nema ništa od bračnog života:"Što imam od njega? Dolazi s posla poslije osam, večera i ode spavati. Čak i ako je na odmoru, ne može dvije minute sjediti na miru. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobi, a druge ljude smatra dosadnima", kazala je Slavica koja je čekala da se kćeri osamostale, pa da i ona počne samostalni život.

Brakorazvodna parnica 10. ožujka 2009. godine trajala je točno 58 sekundi, koliko je bilo potrebno da sudac pročita rješenje. Brzo i lako su se dogovorili oko podjele imovine kojom je Slavici pripalo više od milijardu dolara vrijednih nekretnina i udjela u dionicama, te novcu.

Bernie je ostao brižan otac koji je Tamari i Petri pomogao da se skuće. U Kensington Palace Gardensu kupio je za 45 milijuna funti vilu starijoj kćeri Tamari, a 66 milijuna funti iskeširao je za raskošnu kuću u ulici Sloane House koju je darovao mlađoj Petri. Obje su u najskupljim i najluksuznijim londonskim četvrtima.

Ove godine, 28. listopada Bernie Ecclestone proslavit će 90. rođendan, a baš oko tog datuma njegova supruga, 44-godišnja Fabiana Flossi rodit će mu sina.

