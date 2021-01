Splitski glumac Slavko Sobin (36), koji igra Žungula u 'Crno-bijelom svijetu', u razgovoru za Večernji list otkrio je po čemu želi da ga se pamti kada ostari.

- Želim samo da ljudi mogu reći: 'On je dobar čovjek'. I da se ja to mogu usudit pomislit za sebe. Do tad ću valjda i naučit što to točno znači - rekao je za Večernji list.

A evo što ga je prije pet godina uzrujavalo, a sada nikako više ne može.

- Ako ne dobijem neku ulogu. Jednostavno ih više u životu nisam dobio nego jesam, pa opet radim, uživam, rastem - poručio je.

Otkrio je i koja bi imena dao djeci.

- Oblak, Lav, Kiša. Znam da su pretenciozna, al meni su baš lijepa - ističe.

Kaže da se više ne smije teorijama zavjere.

- Više me rastuži da se šire brže od istine i da ima masa ljudi koja im vjeruje - rekao je.

Otkrio je i koji ima cilj u 2021.

- Na poslovnom planu više fokusa na inozemstvo, na privatnom da ne izgubim nikoga - zaključio je glumac.