Slavna glumica šokirala izjavom o majci koja joj je rano uništila život: 'Jedva čekam da umre...'

Drew Barrymore (48) nedavno je na društvenim mrežama poručila kako su joj strani tabloidi izvrnuli riječi i objavili da želi da joj majka umre. Osvrnula se na intervjuu koji je dala za New York Magazine i poručila da su njene izjave pogrešno protumačene.

- Svi vi tabloidi zagorčavate mi život otkad sam imala trinaest godina. Kako vas nije sram reći da bi željela da mi je mama mrtva, to nikada nisam rekla - izjavila je glumica u novom videu na Instagramu.

- Bila sam ranjiva i pokušavala sam razumjeti taj vrlo težak i bolan odnos i priznala sam da je to teško dok je roditelj živ. A oni među nama koji to moraju razumjeti ne mogu dočekati taj trenutak, a ne smrt roditelja - pojasnila je.

Foto: OConnor- Arroyo/AFF-USA.com

- Nikada to nisam rekla i nikada ne bih. Zapravo sam rekla kako bih voljela da nikada ne moram živjeti egzistenciju u kojoj bih to nekome poželjela, jer je to bolesno - zaključila je glumica i dobila niz ohrabrujućih poruka pratitelja.

U intervjuu je govorila o teškoj prošlosti s majkom, Jaid Barrymore (77) i o tome kako je bila ljubomorna na prijatelje koji su uspjeli poraditi na svojim traumama nakon što su im mame umrle.

- Sve su njihove mame otišle, samo moja nije. A ja kažem: ‘Ja nemam taj luksuz.’ Ali ne mogu čekati. Ne želim biti u stanju u kojem priželjkujem da netko ode prije nego što je to suđeno, kako bih ja mogla rasti. Zapravo želim da ona bude sretna, da napreduje i bude zdrava. Ali moram rasti unatoč tome što je ona na ovom planetu - izjavila je.

Foto: Victor Malafronte/Press Association/PIXSELL

Kasnije u intervjuu, Drew se pokajala zbog tih grubih riječi.

- Usudila sam se to reći i nisam se osjećala dobro. Stalo mi je i uvijek će mi biti. Ne znam jesam li ikada znala sačuvati se, zatvoriti, ne osjećati, podići zid - ublažila je prethodne riječi.

Foto: OConnor- Arroyo/AFF-USA.com

Poznata je glumica u prošlosti otvoreno govorila o odrastanju s majkom koja joj je bila menadžer i vodila je na holivudske zabave, uključujući one u Studiju 54, dok je bila dijete. S 12 godina Drew je već bila na odvikavanju od droga i alkohola, a s 13 ju je smjestila na psihijatrijski odjel u Kaliforniji.

- Mislim da je stvorila čudovište i nije znala što bi s njim - rekla je jednom prilikom.

Iako je Drew uspjela oprostiti svom ocu Johnu Davidu prije nego što je preminuo 2004. godine, s Jaid se nikada nije u potpunosti pomirila, premda je rekla da je ne okrivljuje za sve izazove u svom životu.