Slavna Oskarovka priznaje: Kad odem u trgovinu, mene nitko ne poznaje. Čak mi to ni ne smeta

Američka glumica Brie Larson (33) nedavno je u intervjuu za Harpers Bazaar izjavila da ju u javnosti nitko ne prepoznaje, ali kako tome ne predaje preveliku pažnju i da joj to uopće ne smeta.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Jednom prilikom je ušla u kazalište na predstavu njezinog prijatelja, gdje je prošla potpuno neopaženo.

Objasnila je kako joj se ista stvar zna dogoditi i kada ide u dućan.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Kada odem u trgovinu, nitko me ne prepoznaje. Neki ljudi mi priđu i upitaju me jesam li prijateljica njihovog bratića. Valjda imam takvo lice - našalila se glumica i rekla kako joj to nije važno.

- Želim biti u stvarnosti. Volim stvarnost. To je sve što želim. Moj najveći strah je ne biti u stvarnosti. To mi je jako važno. Ne nosim super-drečavu odjeću kad sam vani jer želim ostati u stvarnosti. Želim biti u onome što je što je moguće bliže istini - izjavila je Brie.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Ona je inače, 2016. nagrađena Oscarom za najbolju glumicu u filmu 'Room', a unatoč tome i još mnogim drugim nagradama poput nagrade Primetime Emmy, BAFTE i dvije BFCC nagrade, i dalje je nitko ne prepoznaje.

Najpoznatija javnosti je sigurno zbog uloge i kapetanice u Marvel filmovima.

