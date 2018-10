Slavna pjevačica je promijenila vjeru i ime: Zovite me Shuhada

Slavna pjevačica Sinead O'Connor (51) je iznenadila obožavatelje objavom da je promijenila vjeru i prešla na islam. Na društvenim mrežama je objavila fotografiju s hidžabom i obavijestila pratitelje da je odsad zovu Shuhada' Davitt.

- Ponosno objavljujem da sam postala muslimanka. Ovo je prirodan zaključak bilo kojeg inteligentnog teološkog putovanja. Sva proučavanja svetih knjiga vode prema islamu što druge svete knjige čini suvišnima. Imat ću i novo ime. Zvat ću se Shuhada - napisala je pjevačica najpoznatija po hitu 'Nothing Compares To You'.

Posljednjih nekoliko godina Sinead je objavama na društvenim mrežama nekoliko puta šokirala svijet. Ova suicidalna, nesretna, izmučena bivša zvijezda očajnički je tražila pomoć.

Prošle godine je promijenila ime u Magda Davitt te je provela tri mjeseca u jednom centru za liječenje psihičkih trauma u New Jerseyju i to nakon što je punih 13 godina živjela s pogrešnom dijagnozom graničnog poremećaja ličnosti.

Boravak u centru i terapiju organizirao je za nju popularni američki psiholog dr. Phil, poznat je i po tome što je u vrijeme najžešće mentalne krize pomagao Britney Spears.

– Biram sreću i samopoštovanje umjesto toga. Nikada se neću vratiti nekome tko me ostavio da umrem. A to uključuje i ' Sinead ', koja je samu sebe ostavila da umre i kriva je za sve poput svih drugih. Sad sam nova osoba - rekla je.

U kolovozu ove godine od pape Franje je zatražila da je službeno ekskomunicira iz Katoličke crkve.