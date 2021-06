Skriva li glazbena zvijezda trudnički trbuh, bilo je pitanje koje je intrigiralo njihove obožavatelje danima, no pjevačica Camila Cabello (24) i kanadski kantautor Shawn Mendes (22) o njezinoj trudnoći nisu rekli baš ništa.

Camila se pak na plaži pojavila u plavom bikiniju, a pokrenula je nakon toga i one zločeste komentare o višku kilograma.

S obzirom na to da je Camila poznata po seksepilnim oblinama i atraktivnom izgledu, fanovi su je počeli kritizirati zbog njenog novog looka, no pjevačicu to, čini se, ni najmanje ne brine. Uniformirani standard ljepote u 2021. godini i vremenu body positivity pokreta ionako nije 'na cijeni'.

Naravno, među komentarima obožavatelja ovog mladog para našlo se puno i onih koji su pohvalili njezin izgled.

Camila je pak s osmijehom na licu provela cijeli dan na plaži u društvu voljenog dečka, a u uživanju je nisu omeli ni paparazzi, koji su pratili svaki njihov korak.