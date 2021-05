Jedan od najpopularnijih filmova jugoslavenske kinematografije je sigurno film 'Ko to tamo peva'. Iako je snimljen 1980. godine, replike iz ovog ostvarenja Slobodana Šijana prepričavaju se i danas. Posebno ona legendarna 'I tata bi sine' koju izgovara slavni Pavle Vuisić.

No rijetki znaju da se ova čuvena replika nije ni trebala naći u tom filmu. Božidar Bota Nikolić, direktor fotografije popularnog filma, otkrio je da je ta ljubavna scena u kojoj se izgovara čuvena replika u kojoj glume Neda Arnerić i Slavko Štimac, ubačena naknadno u film.

- Snimao sam sa Zoranom Čalićem film 'Kakav deda, takav unuk', kojeg je pogledalo pola milijuna ljudi. Predložio sam Kovačeviću i Šijanu da vidimo što to ljudi zapravo vole i žele gledati. Moj su prijedlog odbili. Otišao sam u kino i primijetio kako ljubav privlači publiku. Tada sam Dušku rekao da u scenariji filma 'Ko to tamo peva' moramo ubaciti ljubavnu scenu. On je kreirao lik Nede Arnerić i Slavka Štimca. Duško je tako tek poslije napisao i onu čuvenu rečenicu: 'I tata bi sine'. Prije nje, ljubavi nije bilo u našem filmu - rekao je Bota Nikolić.

'Ko to tamo peva' u početku je trebao imati i potpuno drugačiji kraj, no kako je sniman u vrijeme kada je preminuo tadašnji jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito, posljednja planirana scena nikad nije ugledala svjetlost dana u tom filmu. Scena je čekala petnaestak godina i na kraju završila u potpuno drugačijem filmu - 'Underground'.

- Titova smrt spriječila nas je da završimo 'Ko to tamo peva' kako smo htjeli. Po scenariju, u trenutku u kojem izlaze dva dječaka iz autobusa, trebalo se pojaviti nekoliko životinja i scena je trebala izgledati kao apokalipsa. Direktor filma imao je dogovor sa vlasnikom cirkusa u Italiji, koji je imao dresirane životinje i trebao doći u Beograd. No umire Josip Broz i zabranjuje se ulaz svim strancima. Mi smo morali završiti film i zapravo završava tako kako završava. To što nije snimljeno kao kraj filma, to je zapravo početak Undergrounda - ispričao je scenarist Dušan Kovačević u jednoj emisiji.