Sjećate se klinca iz 'Tko to tamo pjeva'? Sad je vozač autobusa

Zvijezda filma bio je Nenad Kostić, koji je glumio u filmu kad mu je bilo svega 11 godina. Jedno vrijeme bio je DJ, potom je radio kao policajac, a sad je vozač autobusa

<p>Komedija 'Tko to tamo pjeva', ili u originalu 'Ko to tamo peva', 40 godina nakon premijere ponovno će se prikazati na Filmskom festivalu u Cannesu, na inicijativu producentske kuće 'Centar film', piše srpski <a href="http://rs.n1info.com/Kultura/a620176/Ko-to-tamo-peva-posle-40-godina-ponovo-u-Kanu.html?fbclid=IwAR3Sm2vHugiuu1b3C56d1DMzv5hVnM_Qu6fpu1hToRNr6e9L0fuOslKQLQI" target="_blank">N1</a>. Film je režirao <strong>Slobodan Šijan</strong>, a scenarij je napisao <strong>Dušan Kovačević</strong>. Film će se prikazati u sklopu programa 'Cannes klasik', koji predstavlja retrospektivu najznačajnijih ostvarenja u povijesti festivala. </p><p>- Vijest me razveselila. Lijepo je kad se najznačajniji filmski festival na svijetu sjeti vašeg filma poslije 40 godina. To znači da će ga vidjeti veći broj pravih ljubitelja filma u svijetu i da film postaje dio jedne prestižne kolekcije Cannesovih otkrića, koju će mlađi gledatelji željeti upoznati - rekao je redatelj Šijan. </p><p>Ova je satirična komedija više puta nagrađivana, a uloge su ostvarili Pavle Vuisić, Aleksandar Berček, Danilo Bata Stojković, Mića Tomić, Dragan Nikolić, Neda Arnerić, Slavko Štimac, Taško Načić, Boro Stjepanović i Nenad Kostić. 'Ko to tamo peva' digitalno se rekonstruirao u odjelu za digitalizaciju i digitalnu rekonstrukciju Jugoslovenske kinoteke. </p><p>Zvijezda filma bio je <strong>Nenad</strong> <strong>Kostić</strong> (50), koji je glumio u filmu kad mu je bilo svega 11 godina. Za ulogu je tada dobio 1,5 milijuna dinara, što je danas oko 96 tisuća kuna. </p><p>Jedno vrijeme bio je DJ, potom je radio kao policajac, a sad je vozač autobusa. Mnogi ga zafrkavaju pa kažu kako se 'vratio u autobus', a ponekad mu dobacuju 'vozi, Miško'. </p><p>Nenad se sa smiješkom prisjeća scene kad ga je<strong> Bata Stojković</strong> šamarao, a jednom je bilo toliko jako da su mu suze krenule pa je pobjegao i sakrio se. Filmska ekipa ga je tražila cijeli dan, a kad su ga pronašli rekli su kako ga nikad više neće udariti i darovali mu bombonijeru. </p>