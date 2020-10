Slavna voditeljica sve rastužila natečenim nogama, teško hoda

Njeno stanje karakterizira oticanje jednog ili više ekstremiteta prilikom kojeg se u međustaničnim prostorima nagomilava limfa koja ne otječe ni limfnom ni venskom cirkulacijom

<p>Američka televizijska voditeljica <strong>Wendy Williams </strong>(56), koja se proslavila vlastitom emisijom 'The Wendy Williams Show', boluje od limfedema. Ima otečena stopala koja su 'pozelenjela' od progresivnog oticanja međustaničnog tkiva.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tko je slavna TV voditeljica u rozom? </strong></p><p>Paparazzi su je već nekoliko puta 'ulovili' na ulicama, gdje je pokazala kako joj izgledaju noge i stopala. Početkom mjeseca snimili su je kako hoda prema svom studiju u New Yorku. </p><p>Zaštitar joj je pomogao da izađe iz automobila te joj je nosio torbicu. No čini se kako Wendi i dalje otežano hoda što rastužuje njezine fanove diljem svijeta. </p><p>Njeno stanje karakterizira oticanje jednog ili više ekstremiteta prilikom kojeg se u međustaničnim prostorima nagomilava limfa koja ne otječe ni limfnom ni venskom cirkulacijom. </p><p>Voditeljica u javnosti većinom nosi duge haljine i visoke cipele kako bi prekrila noge. Tijekom karantene Wendy je smršavila 11 kilograma te sada izgleda zdravije no što je prije.</p><p>- Jednostavno, hrana mi se počela gaditi. Nije namjerno - rekla je nedavno u svojoj emisiji. </p><p> </p><p> </p>