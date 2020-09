Slavna voditeljica sve šokirala nogama, zelene joj i natekle...

<p>Američku televizijsku voditeljicu <strong>Wendy Williams</strong> (56), koju je još 2008. proslavio 'The Wendy Williams Show', fotoreporteri su ulovili ovog tjedna kada je išla prema svom studiju u New Yorku. Oslanjala se na vozača, a svima je pogled 'padao' na njezine noge. Hodala je u udobnim papučama sa šljokicama koje su dodatno privukle pozornost. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tko je slavna TV voditeljica u rozom? </strong></p><p>Slavna voditeljica boluje od limfedema, a otečena stopala su joj zapravo 'pozelenjela' od progresivnog oticanja međustaničnog tkiva. Teško stanje u kojem se nalazi Wendy karakterizira oticanje jednog ili više ekstremiteta prilikom kojeg se u međustaničnim prostorima nagomilava limfa koja ne otječe ni limfnom ni venskom cirkulacijom.</p><p>Wendy je nedavno u emisiji 'The Wendy Williams Show' otkrila kako je tijekom karantene za vrijeme pandemije korone izgubila 11 kilograma.</p><p>- Jednostavno, hrana mi se počela gaditi. Nije namjerno - rekla je u epizodi. Voditeljica u javnosti najčešće nosi duge haljine i visoke cipele kako bi prekrila noge, a u siječnju je potvrdila da se razvodi od televizijskog producenta <strong>Kevina Huntera</strong>, što ju je dodatno poljuljalo. </p><p> </p>