Proslavio se u TV serijalu u kojem preživljava u ekstremnim uvjetima, a Beara Gryllsa (47) i njegove vještine obožava i princ George (8), najstarije dijete princa Williama i vojvotkinje Kate Middleton, te treći u redu za prijestolje. Na jednom od kraljevskih događanja, slavni avanturist je zbog toga i upoznao dječaka, a u emisiji 'Good Morning Britain' govorio je, između ostalog, i o tom neuobičajenom susretu.

Grylls je pojasnio kako mu je vojvotkinja od Cambridgea prišla i upitala ga bi li htio pozdraviti njezinog sina Georgea koji je veliki obožavatelj Bearovog showa, a on je, dakako, pristao.

- Razgovarali smo i baš u tom trenutku četa mrava počela je hodati po njegovom stopalu. Obojica smo ih gledali i onda sam mu rekao: 'Hajde, moramo jednog pojesti'. On je upitao: 'Stvarno?' i pojeli smo ga. Bila je prava privilegija dati budućem kralju njegovog prvog mrava. Oči su mu zasvijetlile, kao i svima koji se nađu u divljini i suoče sa strahom i prevladaju ga. To je dobro za njega, to je samo vitamin C - zaključio je Bear.

Ipak, gledatelji emisije nisu bili impresionirani ovim Gryllsovim osebujnim potezom. Na Twitteru su brojni korisnici podsjetili na, kako kažu, Bearovu već viđenu povijest prakticiranja zlostavljanja životinja.

- Bear Grylls uči budućeg kralja kako da lovi, ubija i jede male životinje iz čiste zabave? Odvratno i zlobno - jedan je od mnoštva komentara koji su oštro osudili potez poznatog TV lica.

Na meti aktivista za prava životinja Grylls se našao još 2015., kad se PETA oglasila priopćenjem nakon njegova showa 'The Island With Bear Grylls', u kojem je prikazano klanje svinja. Bili su tada posve šokirani, no za dio javnosti ubijanje insekata nije ništa manje neprihvatljivo, a oko poteza proslavljenog avanturista podignula se velika prašina.