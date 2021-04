U nedjelju se Aaronu Sorkinu (59) pridružila češka manekenka Paulina Porizkova (56) na Oscarima u Los Angelesu. Paulina je pokazala i dalje zavidnu figuru u zlatnoj haljini s kapuljačom, dok je Sorkin odabrao klasično crno odijelo s leptir mašnom.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolje odjeveni

Već se mjesecima nagađa da su u vezi, a sad su to i formalno potvrdili. Prisno su pozirali s osmjesima 'od uha do uha'.

Sorkinov film 'Suđenje Čikaškoj sedmorci' (The Trial Of The Chicago 7), u kojem glume Sasha Baron Cohen, Eddie Redmayne i Yahya Abdul-Mateen II, nominiran je u pet kategorija, uključujući najbolji film i najbolji originalni scenarij.

Sorkin je prije bio u braku s Julijom Bingham od 1996. godine do 2005. godine i imaju kćer Roxy. Tvorac 'Zapadnog krila' prethodno je nakratko hodao s glumicom Kristin Davis iz 'Seksa i grada'.

U međuvremenu, Paulina Porizkova je prethodno bila u braku s pokojnim pjevačem Ricom Ocasekom 28 godina prije nego što su se razveli 2018. Ocasek, s kojim je Porizkova ima dva sina, umro je u rujnu 2019. u 75. godini.