Slavni glumac oprostio se od Davida Lyncha: 'Dugujem svoju karijeru i život njegovoj viziji'

Poznati redatelj David Lynch preminuo je u četvrtak u 79. godini. Revolucionira je američku kinematografiju svojim mračnim, nadrealističnim umjetničkim vizijama u filmovima poput 'Plavi baršun’, ‘Divlji u srcu’, ‘Čovjek slon’, a gledatelji će posebno pamtiti njegovu kultnu seriju 'Twin Peaks'.

Upravo se glavni glumac iz te serije, Kyle MacLachlan, osvrnuo na svoje dugogodišnje prijateljstvo s redateljem. I prije nego je postao Dale Cooper, MacLachlan je s Lynchem radio na filmovima, među kojima je i ekranizacija 'Dine' iz 1984. Prije nekoliko godina izašla je nova 'Dina', a MacLachlanov lik, Paula Atreidesa, tumači Timothee Chalamet.

Upravo se na taj film osvrnuo MacLachlan na početku svoje objave koju je posvetio Lynchu.

- Prije 42 godine, iz razloga koje ne mogu shvatiti, David Lynch me 'izvukao iz tame' da glumim u njegovom prvom i zadnjem visokobudžetnom filmu. Očito je u meni vidio nešto što ni sam nisam prepoznao. Dugujem mu svoju karijeru, i svoj život, njemu i njegovoj viziji - poručio je glumac.

- Ono što sam vidio u njemu bio je enigmatičan i intuitivan muškarac u kojem je bio kreativan ocean! - istaknuo je te dodao kako se njihovo prijateljstvo razvilo na snimanju filma 'Blue Velvet' i serije 'Twin Peaks' te da je Lynch bio 'najautentičniji čovjek' kojeg je poznavao.

Foto: TBM

- Svijet je izgubio nevjerojatnog umjetnika, ali ja sam izgubio dragog prijatelja koji je zamislio moju budućnost i dopustio mi da putujem u svjetovima koje sam nikada ne bih mogao pojmiti. Vidim ga sad, kako me pozdravlja u svojem vrtu, s toplim osmijehom i velikim zagrljajem. Pričali bismo o kavi, ljepoti svijeta, smijali se... - dodao je MacLachlan.

Glumac je dodao kako će mu Lynch nedostajati više nego što se može izraziti i više nego to njegovo srce može podnijeti.

- Moj svijet je toliko veći jer sam ga poznavao i bit će toliko prazniji sada kada ga nema - napisao je glumac te redatelju zahvalio za sve.

Foto: JEAN-PAUL PELISSIER/REUTERS

Fanovi dijele njegovu zadnju snimku

A legendarnog redatelja prisjetili su se i njegovi mnogobrojni obožavatelji. Na društvenim mrežama dijele snimku njegovog zadnjeg pojavljivanja prije smrti. Naime, Lynch je u rujnu prošle godine održao govor za Meditate America, inicijativu koju je pokrenula njegova fondacija, s ciljem promoviranja meditacije za smanjenje stresa.

- Htio bih govoriti o ničemu, a to ništa je uzvišenost, to je ujedinjeno polje, čista svijest - rekao je pa govorio o učenju Maharishi Mahes Yogija, pričao je o Johnu Lennonu i Beatlesima, a zatim fanovima pustio Lennonovu pjesmu 'Across The Universe' u izvedbi grupe The Killer Band.

- Neka svi budu sretni, neka svi budu slobodni od bolesti, neka blagoslovljenost bude posvuda, neka patnja nikome ne pripada. Mir - bile su posljednje njegove riječi.