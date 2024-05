Slavni glumac šetao se ulicama New Yorka, a prolaznik ga udario u lice: 'Još jedna žrtva'

Holivudskog glumca Stevea Buscemija (66) udarili su u lice dok je šetao ulicama grada New Yorka, piše Daily Mail. Odmah su mu pružili liječničku pomoć, a policijska uprava grada izjavila je kako istražuje slučaj. Dodali su kako se napad dogodio u srijedu, a prema izvješću policajci su stigli na mjesto događanja nešto prije podneva, 8. svibnja.

- Buscemi je napadnut u središnjem dijelu Manhattana, još jedna žrtva nasumičnog čina nasilja u gradu - rekao je njegov publicist u izjavi za CNN.

- On je u redu i cijeni svačije dobre želje, iako je nevjerojatno tužan zbog svih kojima se to dogodilo dok su također hodali ulicama New Yorka - stoji u priopćenju.

Pixsell | Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Na društvenim mrežama širi se fotografija navodnog počinitelja. U izvješću su ga detaljno opisali, a navodno se radi o 66-godišnjem muškarcu.

- Osoba je opisana kao muškarac tamne puti, nosi tamnu bejzbolsku kapu, plavu majicu, crne hlače, bijele tenisice i nosi torbu - opisala je policija osumnjičenika, te zamolila građane za pomoć u otkrivanju osumnjičenika.