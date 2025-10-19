Slavni Hrvati koji su pobjegli na selo: Slavko Sobin sadi povrće, a Dušan Bućan se bavi konjima

Mnoga istraživanja dokazala su kako je život na selu kvalitetniji za psihičko, ali i fizičko zdravlje. Jednostavno, živi se sretnije i zadovoljnije. Povratak korijenima, starim vrijednostima te povezivanje s majkom zemljom mnogima je s vremenom, osobito nakon korone, postao sve privlačniji.

Danska teorija sreće zvana 'hygge' izašla je iz mode, a na velika vrata ušao je novi pojam, 'fugu', koji dolazi iz Kine. Isti je nastao kada se kineska mladež počela ponositi svojom tradicijom, što potvrđuje istraživanje jednog kineskog sveučilišta koje kaže kako njihovi milenijalci imaju skroz nove navike. Oblače se u tradicionalne nošnje, električne automobile mijenjaju za magarce, a fast food za domaće uzgojene namirnice.

No, taj trend nije zaludio samo daleku Kinu, za farmama vlada interes u cijelome svijetu. Od Engleske, čiji idilični country side život njeguje i sama kraljevska obitelj, pa sve do Hrvatske.

Povratak prirodi kao životni izbor i filozofija

Ima nešto neodoljivo u seoskom načinu żivota, bezbrižnosti koju ono nosi sa sobom, prekrasnom krajoliku i zdravoj prehrani.

Foto: Instagram

Među poznatim Hrvatima trend povratka na selo, među prvima je prigrlila bivša pjevačica i PR stručnjakinja Lana Klingor Mihić, koja se prije osam godina s obitelji odselila nedaleko Zagreba u svoju oazu mira gdje se, kako sama kaže, preporodila nakon života u hrvatskoj metropoli. U luksuznoj kući na periferiji Zagreba živi sa suprugom i tri kćerkice, a zahvaljujući tome što je dio kuće pretvorila u ured i profesionalnu kuhinju, uspijeva odande voditi i uspješan biznis. Obiteljska kuća okružena je prirodom, koja pruža miran život izvan gradske buke.

Lana je istaknula da bi voljela da su se preselili ranije jer sada uživaju u svakodnevici u vrtu, s bazenom i prostranim dvorištem.

- Strašno mi je žao što to nisam napravila ranije. Ja ustvari volim tišinu, svoj mir i svoj mali krug ljudi oko sebe, tako da sam ja totalno seoski tip - otkrila je Lana koja na imanju ima i ogromni vrt gdje sadi povrće, uključujući i rajčice od čije je prve berbe svojedobno napravila 60 litara pasirane rajčice.

- Ja sam svoj život organizirala da sam doma, privređujem od svojih ruku i svog mozga. Dakle radim ono isključivo ono što volim i što me čini sretnom. Kuham kad mi se kuha, puno se bavim djecom, dresiram pse, sadim... i vezem goblen - svojedobno je otkrila Lana.

Foto: Instagram

Svoj mir na selu prije desetak godina pronašao je i glumac Dušan Bućan, koji živi na ranču s konjima. Veliki zaljubljenik u seoski način života i ponosan vlasnik farmerskog imanja, tj. djedovine koju je zapravo naslijedila njegova majka, a on je tamošnju vikendicu pretvorio u svoj novi dom.

Gvozd: Glumac Dušan Bućan na svom imanju | Foto: Edina Zuko/PIXSELL

- Oduvijek me interesirao takav način života s obzirom na to da sam od malena paralelno bio u gradu i u selu, ali sam uvijek tu odluku odgađao u životu. Okidač je bio moj odlazak na Aljasku gdje sam proveo neko vrijeme u divljini, u surovim uvjetima. Po povratku, više ništa nije bilo isto - svojedobno je izjavio glumac, koji sa suprugom Sarom Hdagha i kćerkicom Zoe na imanju provodi dane iz snova.

Ono što mu jedino nedostaje na selu su prijatelji iz grada.

Gvozd: Glumac Dušan Bućan na svom imanju | Foto: Edina Zuko/PIXSELL

- Ne nedostaje mi grad. Dosta sam se nahodao. Iz grada mi nedostaju prijatelji, tj. njihova dostupnost. Ja radim u gradu pa ga gledam kroz tu neku dimenziju - kaže Bućan, koji na selu živi mirnim, opuštenim životom, sadi svoje povrće, bavi se životinjama, a najslađe mu je kad zimi zapucketa vatrica u peći na drva.

Takav način života privukao i kolegu, splitskog glumca Slavka Sobina, koji je prije pet godina kupio kuću u Ljubeščici.

- Godinama sam sanjao o kući i onda se nekako poklopilo da je kuća pronašla mene i da je financijski u rangu koji mi je prihvatljiv i selim na selo, što sam oduvijek htio. Blizu je Zagreba, nije da idem u divljinu, ali je malo pitomiji način života kojeg sam jako željan - rekao je tada.

Foto: Instagram

Dane u svom zelenom kutku provodi u šetnjama sa svojim psima, trčeći slobodno po šumi na svježem zraku, sadeći rajčice, luk, ciklu i ostalo povrće i voće u svom vrtu.

Svoju radost preseljenjem nerijetko podijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

- Najbolja i najkvalitetnija odluka u mom životu. I nije samo stvar u šumi i prirodi, nego i u ljudima koje sam tu upoznao. Baš ono, život - piše.

Selo je postalo trajni odabir i glumici i voditeljici Doris Pinčić, koja nikad nije krila koliko je privlači jednostavniji stil života. U kuću u Velikoj Mlaki, nadomak Zagreba, preselila prije šest godina. Daleko od glamura, danas tamo uživa okružena idiličnim poljima, životinjama i vrtom punim svježe, zdrave hrane.

- Mi sada živimo na selu, oko nas su guske, koke, polja, zemlja i djeca su najveći dio dana ispred kuće. Tu nema glamura, ni trgovine na dohvat ruke, ali ima nekog prirodnijeg, jednostavnijeg života kakav se meni sviđa. Djeca žive kako sam ja živjela kad sam bila mala, doslovno ih navečer moram moliti da uđu i idu se kupati i jesti - svojedobno je kazala Pinčić.

Odabir sela bio joj je bitan zbog mira koji on nudi, daleko od vreve, betona i žurbe velikog grada.

- Svi mi volimo grad, vrevu i akciju, tako i ja, ali ovdje se nakon svega smirim i maknem od toga. Tu nalazim slobodu, prirodu i svjež zrak. Vježbam, meditiram, sadim povrće, od susjeda kupujem svježe namirnice. Život ovdje je neusporedivo jeftiniji i jednostavniji nego u gradu - izjavila je Doris.

Život podalje od gradske vreve odabrale su i pjevačice Sanja Doležal te Ivana Banfić. I dok je Sanja preselila u Donji Zvečaj na Mrežnici, Ivana je izabrala rijeku Kupu i život u okolici Siska.

- Definitivno osjećam da je život kvalitetniji u prirodi, u maloj sredini. Nije to odluka koju sam donijela preko noći, razgovarala sam o njoj sa svojom djecom, kćeri Lanom i sinom Lukom, koji su sada ionako odrasli. Nema veze to ni sa srednjim godinama u koje čovjek uđe, jer koliko vidim sve više se mladih, pa i onih s djecom odlučuje maknuti iz grada i to mi je drago čuti - svojedobno je istaknula Sanja, koja veći dio godine provodi u vikendici u blizini rijeke Mrežnice.

Foto: Instagram

U prirodi je pronašla ono što joj je godinama nedostajalo, a to su jednostavnost i spokoj. Shvatila je, kaže, da život ne treba živjeti u stresu ako postoji mogućnost da se stres izbjegne. Umjesto buke i gužve, danas uživa u vrtu, rijeci i svakodnevici daleko od užurbanog tempa Zagreba.

- U mom slučaju nije bilo samo u pitanju da se tako živi zdravije, da je zrak čist, da ste u doticaju sa zemljom, što ja obožavam, nego mislim i da su međuljudski odnosi u manjim sredinama daleko zdraviji. Barem ja to tako doživljavam. No to što sam se odselila iz Zagreba ne znači da sam ga se odrekla, kao ni kava sa svojim prijateljima, jer za 45 minuta autom sam u gradu - poručila je Sanja.

Foto: Instagram

Seoski život – zdravije tijelo i um

Jedna od najpoznatijih predstavnica cro-dance scene, Ivana Banfić, prije nekoliko godina također se s obitelji odlučila na život na selu, preselivši u Staru Drenčinu kraj Siska. Tamo je sa suprugom sredila njegovu, tada zapuštenu, djedovinu. Kako je ispričala medijima, na imanju uzgaja organsko voće i povrće za vlastite potrebe, a višak rado podijeli prijateljima. Obožava pripremati zimnice, a karijeru je stavila u drugi plan.

Foto: Instagram

- Kao obitelj željeli smo promjenu i da isprobamo drugačiji način života od urbanog. Suprug i ja volimo prirodu i nekako nam je to spontano došlo i krenuli smo u novu avanturu, život na selu - kazala je Banfić koja se zasitila 20 godina života na štiklama i u glamuroznim haljinama kada se očekivalo da stalno mora biti super, utegnuta i lijepa.

Otkrila je kako se obitelj grije na drva te susreće s mnogim novim iskustvom s kojima se dotad nisu susretali.

Foto: Instagram

- Grijanje na drva, smrzavanje vode iz bunara i još dosta novih iskustava s kojima se do sada nismo susretali. Lijepo je i mirno. Nova sredina, novi ljudi, nova prijateljstva... Sve je to zabavno i novo - dodala je objasnivši kako joj je dugogodišnja želja pokrenuti farmu kokoši, i to neobičnih araukana, tj. indijskih kokoši koje nesu zelena jaja i koja su bez kolesterola.

- Iz prirode sam nastala i želim se hraniti zdravo i znati što jedem. Povratak prirodi, povratak sebi - moto je kojeg se drži.