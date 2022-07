Slavni Kiss stigao u Zagreb: 'Prvi put smo u Hrvatskoj, ali čuli smo kakva ste publika!'

Foto: 24sata

Publika će večeras čuti bezvremenske hitove kao što su 'I Was Made For Lovin’ You', 'Rock and Roll All Night', 'Detroit Rock City' i mnoge druge

Dobro večer Zagreb, ovo je naš prvi put u Zagrebu, prvi put u Hrvatskoj. Reći ću vam nešto - čuli smo o vama, znamo što očekivati, da vas čujemo sada, rekla je legendarna grupa Kiss na početku koncerta u zagrebačkoj Areni. Pojavili su se u svojim prepoznatljivim kostimima koji znaju težiti i više od 10 kilograma. Slavna rock grupa došla je prvi, ali i posljednji put u Hrvatsku povodom oproštajne turneje 'End Of The Road Tour'. Tvorci rock and roll spektakala, doveli su cijelu produkciju koja uključuje instrumente, pomičnu pozornicu, detaljnu scenografiju, mnoštvo pirotehnike, kao što su vatreni plamenovi i projektili, specijalne vizualne efekte te videoekrane. Publika će večeras čuti bezvremenske hitove kao što su 'I Was Made For Lovin' You', 'Rock and Roll All Night', 'Detroit Rock City' i mnoge druge.