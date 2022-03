Ukrajinsko-američki prvak u latinsko-balskom plesu i jedan od profesionalnih plesača showa 'Ples sa zvijezdama', Maksim Aleksandrovič Chmerkovskiy (42), ipak je uspio pobjeći iz Ukrajine u kojoj je bio 'zarobljen' kada je krenula invazija Rusije.

Iz Ukrajine je stigao u SAD, a na aerodromu ga je dočekala njegova supruga Peta Murgatroyd (35) koja je ovih dana na Instagramu zamolila pratitelje da se mole za siguran povratak njezinog supruga.

- Za ovakve stvari obično ne pitam na društvenim mrežama, ali izuzetno je teško, a sljedećih nekoliko dana bit će još teže. Moja je bol ogromna, borim se - napisala je Murgatrojd prošli tjedan.

Podsjećamo, Maksim je u ponedjeljak je na svome Instagram profilu podijelio video u kojem je otkrio da je bio priveden te kako i dalje pokušava pronaći način na koji bi pobjegao iz zemlje.

- Ulice su lude. Čak su me i uhitili, ali je sada sve dobro. To je vjerojatno bila najmanje traumatično iskustvo od svega proteklih dana u Ukrajini. Za mene je to bio samo povrat u realnost - rekao je, no nije otkrio razlog uhićenja.

Rekao je svojim pratiteljima i da ne paničare ako on 'nestane' s društvenih mreža na nekoliko dana jer pokušava pronaći način za izlazak iz zemlje.