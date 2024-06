Slavnog oca nije vidjela čak 11 godina, odrekla se prezimena: Evo kako se Suri sad preziva...

Suri Cruise, kći slavnog glumca Toma Cruisea, završila je srednju školu u petak. Fotografirala se s majkom Katie Holmes, grlila se s drugim kolegama iz škole i sretno slavila svoj dan. A gdje joj je bio otac? Na koncertu Taylor Swift u Londonu. No, to što nije došao nije iznenadilo mladu Suri jer oca nije vidjela čak 11 godina.

Kada je prije dva mjeseca navršila 18 godina, odlučila se odreći njegovog prezimena. U tom trenutku prestala je primati i alimentaciju u iznosu od 33.000 dolara mjesečno, a koju je glumac uplaćivao otkako se 2012. godine razveo od Katie Holmes. Navodno je svemu presudila činjenica da je Cruise godinama bio član Scijentološke crkve, a Katie nije htjela da njezina kći tako odrasta.

Suri Cruise is Spotted Stepping Out on Her 18th Birthday in New York City. | Foto: TheImageDirect.com

Mnogi su se pitali koje prezime sada ima Suri Cruise? Prije mjesec dana predstavila se kao Suri Noelle u njujorškoj predstavi 'Head Over Heals', a sada je isto oslovljena i na maturi. Kako navodi Page Six, na letku koji su gosti dobili stajala su imena svih maturanata, a uz Surino ime stoji i prezime Noelle, dok se prezime slavnog oca nigdje ne spominje.

Noelle je inače srednje ime Surine majke Katie Holmes, ali još nije poznato je li sada to i njezino službeno prezime.

U.K. Premiere of 'Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One' in London | Foto: HANNAH MCKAY

Nakon srednje škole, Suri bi trebala najesen krenuti na Carnegie Mellon University u Pittsburgu.