BILA JE NAJPOPULARNIJA VODITELJICA

Slavnoj komičarki majka nije vjerovala da ju očuh zlostavlja, posljednjih godina se pritajila

Piše Đurđica Sarjanović,
Slavnoj komičarki majka nije vjerovala da ju očuh zlostavlja, posljednjih godina se pritajila
Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Ellen DeGeneres jedna je od najpoznatijih voditeljica talk show emisija u SAD-u. Već neko vrijeme drži se podalje od javnosti, a posljednjih godina bila je i u središtu kontroverze. Danas slavi 68. rođendan.

Ellen DeGeneres karijeru je započela još 80-ih godina kao komičarka, dobila je nacionalnu popularnost u SAD-u nakon gostovanja u emisiji "The Tonight Show Starring Johnny Carson", pojavila se u nekoliko sitcoma te je vodila vlastitu emisiju skoro punih 20 godina.

DeGeneres je rođena u Louisiani, gdje je i odrasla. Roditelji su joj se razišli 1973. godine, nakon čega je ona ostala s majkom, dok je njezin brat živio s ocem. Kada je imala 15 godina, seksualno ju je uznemiravao očuh, koji je koristio bolest njezine majke kao izgovor da ju maltretira. Pobjegla je od kuće, a o svemu je majci ispričala nekoliko godina kasnije. Nije joj vjerovala, no shvatila je da je Ellen govorila istinu tek 18 godina nakon.

Slavna voditeljica obožavala je stand-up komediju te je početkom 80-ih počela i sama nastupati po klubovima i manjim kafićima. Govorila je da su joj Woody Allen i Steve Martin najveći utjecaji s početka karijere. Glumila je u nekoliko sitcoma krajem 80-ih te je na 15 godina odustala od stand-up komedije. Karijeru joj je zapravo lansiralo gostovanje u emisiji "The Tonight Show starring Johnny Carson", kada je za nju čula šira publika. Počela se redovito pojavljivati u popularnim emisijama, da bi na kraju dobila posao voditeljice Grammyja i Emmyja. Vodila je i Oscare, a 90-ih godina imala je i dvije vlastite serije, "Ellen" i "The Ellen Show". 

Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

U rujnu 2003. godine debitirao je njezin "The Ellen DeGeneres Show" koji je brzo postao najpopularniji svoje vrste. U emisiji je ugostila čitav niz zvijezda te je postala jedna od najpopularnijih voditeljica na svijetu. Zahvaljujući humoru i šarmu, DeGeneres je osvajala publiku iz emisije u emisiju, no onda je 2020. godine sve stalo. Nekoliko kolega optužilo ju je za maltretiranje te su isticali da je nerijetko stvarala "toksično okruženje" u poslu. Optužbe su narušile njezin ugled, a slavna voditeljica je u lipnju 2022. emitirala posljednju epizodu svog popularnog showa. 

DeGeneres je objavila nekoliko knjiga, glumila je i u filmovima, a dala je glas Dori u animiranom filmu "Potraga za Nemom". Tijekom karijere osvojila je čak 33 Emmyja i brojne druge nagrade.

Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com

Godine 1997. otvoreno je rekla da je gej, zbog čega je imala problema na poslu te je neko vrijeme bila na tankom ledu, no brzo se vratila u vrh najpopularnijih voditelja. Od 2004. godine je u vezi s glumicom Portijom de Rossi, s kojom se vjenčala 2008. godine. 

26th Annual GLAAD Media Awards - By Lionel Hahn
26th Annual GLAAD Media Awards - By Lionel Hahn | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Prošle godine, objavile su da su se trajno preselile u Veliku Britaniju, a razlog tome navodno je bila pobjeda Donalda Trumpa na izborima u SAD-u. Navela je da je s partnericom Portiom de Rossi planirala koristiti kuću u gradu Cotswolds samo kao vikendicu, ali kada su se probudile to jutro i doznale rezultate izbora u SAD-u, odlučile su ostati u Engleskoj. 

- Voljela bih da smo u vremenu u kojem se ljudi ne moraju bojati biti ono što jesu. Da bar živimo u svijetu koji prihvaća ljude i njihove različitosti... Portia i ja pazimo na situaciju, ako nam ukinu prava vjenčat ćemo se ponovno ovdje - rekla je onda voditeljica, koja se već neko vrijeme drži podalje od javnosti, a objavila je i kako se umirovila što se tiče zabavnih emisija.

