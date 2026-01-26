Slavnoj komičarki majka nije vjerovala da ju očuh zlostavlja, posljednjih godina se pritajila

Ellen DeGeneres karijeru je započela još 80-ih godina kao komičarka, dobila je nacionalnu popularnost u SAD-u nakon gostovanja u emisiji "The Tonight Show Starring Johnny Carson", pojavila se u nekoliko sitcoma te je vodila vlastitu emisiju skoro punih 20 godina.

DeGeneres je rođena u Louisiani, gdje je i odrasla. Roditelji su joj se razišli 1973. godine, nakon čega je ona ostala s majkom, dok je njezin brat živio s ocem. Kada je imala 15 godina, seksualno ju je uznemiravao očuh, koji je koristio bolest njezine majke kao izgovor da ju maltretira. Pobjegla je od kuće, a o svemu je majci ispričala nekoliko godina kasnije. Nije joj vjerovala, no shvatila je da je Ellen govorila istinu tek 18 godina nakon.

Slavna voditeljica obožavala je stand-up komediju te je početkom 80-ih počela i sama nastupati po klubovima i manjim kafićima. Govorila je da su joj Woody Allen i Steve Martin najveći utjecaji s početka karijere. Glumila je u nekoliko sitcoma krajem 80-ih te je na 15 godina odustala od stand-up komedije. Karijeru joj je zapravo lansiralo gostovanje u emisiji "The Tonight Show starring Johnny Carson", kada je za nju čula šira publika. Počela se redovito pojavljivati u popularnim emisijama, da bi na kraju dobila posao voditeljice Grammyja i Emmyja. Vodila je i Oscare, a 90-ih godina imala je i dvije vlastite serije, "Ellen" i "The Ellen Show".

Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

U rujnu 2003. godine debitirao je njezin "The Ellen DeGeneres Show" koji je brzo postao najpopularniji svoje vrste. U emisiji je ugostila čitav niz zvijezda te je postala jedna od najpopularnijih voditeljica na svijetu. Zahvaljujući humoru i šarmu, DeGeneres je osvajala publiku iz emisije u emisiju, no onda je 2020. godine sve stalo. Nekoliko kolega optužilo ju je za maltretiranje te su isticali da je nerijetko stvarala "toksično okruženje" u poslu. Optužbe su narušile njezin ugled, a slavna voditeljica je u lipnju 2022. emitirala posljednju epizodu svog popularnog showa.

DeGeneres je objavila nekoliko knjiga, glumila je i u filmovima, a dala je glas Dori u animiranom filmu "Potraga za Nemom". Tijekom karijere osvojila je čak 33 Emmyja i brojne druge nagrade.

Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com

Godine 1997. otvoreno je rekla da je gej, zbog čega je imala problema na poslu te je neko vrijeme bila na tankom ledu, no brzo se vratila u vrh najpopularnijih voditelja. Od 2004. godine je u vezi s glumicom Portijom de Rossi, s kojom se vjenčala 2008. godine.

26th Annual GLAAD Media Awards - By Lionel Hahn | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Prošle godine, objavile su da su se trajno preselile u Veliku Britaniju, a razlog tome navodno je bila pobjeda Donalda Trumpa na izborima u SAD-u. Navela je da je s partnericom Portiom de Rossi planirala koristiti kuću u gradu Cotswolds samo kao vikendicu, ali kada su se probudile to jutro i doznale rezultate izbora u SAD-u, odlučile su ostati u Engleskoj.

- Voljela bih da smo u vremenu u kojem se ljudi ne moraju bojati biti ono što jesu. Da bar živimo u svijetu koji prihvaća ljude i njihove različitosti... Portia i ja pazimo na situaciju, ako nam ukinu prava vjenčat ćemo se ponovno ovdje - rekla je onda voditeljica, koja se već neko vrijeme drži podalje od javnosti, a objavila je i kako se umirovila što se tiče zabavnih emisija.