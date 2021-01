Darryl F. Zanuck, osnivač '20th Century Foxa', imao je ugovore s nekim od najljepših žena Hollywooda. Uz njegov studio bile su vezane i Betty Grable i Marilyn Monroe. Ali žena za koju je ovaj mogul bio uvjeren da je 'najljepša žena u filmskoj povijesti' bila je Gene Tierney. I nije to bila tek uobičajena holivudska floskula. Zelenooka ljepotica s istaknutim jagodicama, bila je doista posebna. Osim prelijepog lica, imala je i veliki glumački potencijal, pa je bila najtraženije lice 40-ih godina u filmskoj industriji. Dobila je tako uloge u hitovima 'Prepustite je nebu', 'Laura', Nebo može čekati, 'Na rubu zakona' ...

Privatni život Gene Tierney ipak je nadmašio onaj fikcijski na filmskom platnu. Njezin susret s potpunim strancem pokrenuo je lanac nevjerojatnih događaja koji su imali dalekosežne posljedice. Tierney je bila supruga slavnog dizajnera Olega Cassinija, zaradila je rubeolu tijekom Drugog svjetskog rata kad je s ostalim glumicama sudjelovala u dobrotvornoj akciji dijeljenja hrane vojnicima u Holivudskoj kantini, koju je organizirala USO - organizacija koja je bila tada zadužena za pružanje podrške vojnim jedinicama. Ospice je dobila zato jer se jedan od vojnika iskrao iz karantene samo kako bi mogao biti što bliže svojoj omiljenog glumici.

Kao rezultat toga, u listopadu 1943. Tierney je rodila djevojčicu Dariu prije termina. Rubeola je uzrokovala dvostruku štetu. Djevojčica se rodila s jedva tri kilograma težine, ali djelomično slijepa, gluha i s mentalnim oštećenjem. Tierney je saznala razlog ovog teške urođene kćerkine bolesti tek nekoliko godina kasnije kad su joj se opet ukrstili putevi s čovjekom koji ju je zarazio rubeolom i kad je shvatila da je od njega dobila bolest. Onima koji vole krimiće Agathe Christie ovo bi moglo zvučati poznato.

Upravo taj motiv slavna je spisateljica iskoristila u svom romanu 'Razbijeno ogledalo' iz 1962. i koji je adaptiran u film 1980. s Elizabeth Taylor u glavnoj ulozi. Priča se temeljila na životu slavne glumice. Agatha Christie ponudila je drugačiji završetak. Suočena s činjenicama, užasnuta Elizabeth Taylor, baš kao što je to bila i Tierney kad je saznala istinu, ubacila je svom obožavatelju otrov u koktel. No, priča Gene Tierney nije bila ništa manje dramatična. Tragedija će progoniti Gene Tierney do kraja života. Ona i Cassini razveli su se 1946. ali su se opet pomirili prije no što je završila brakorazvodna parnica dvije godine kasnije. Gene je rodila i drugu kćer, djevojčicu Tinu. U međuvremenu Tierney je počela imati sve više problema s koncentracijom pa je to počelo utjecati na njezinu glumačku karijeru.

Tierney je trebala prerasti u veliku zvijezdu nakon romantične komedije 'Mogambo' u kojoj joj je partner trebao biti neodoljivi Clark Gable, no napustila je snimanje i u ulozi ju je zamijenila Grace Kelly. Dvije godine kasnije, glumila je s Humphrey Bogartom u 'Lijevoj ruci Boga' iz 1955. kad se ponovno razboljela.

Njezin filmski partner pokazao je svoju nježniju stranu jer joj je na setu pomagao izvlačiti ulogu samo kako bi dovršila uspješno snimanje. Jedan od razloga zašto je Bogart imao za nju mnogo strpljenja i razumijevanja je taj što je i jedna njegova mlađa sestra imala problema s mentalnom bolešću. Tierney je počeo redovito posjećivati psihijatra, da bi na kraju završila u Harkness Pavilionu u New Yorku, aondaje promijenila ustanovu i otišla u Institut of Living u Hartfordu u Connecticutu. Podvrgnuli su ju tretmanima elektrošokovima i prošla ih je čak 27, a sve kako bi pokušali izliječiti njezinu tešku depresiju. Godinama kasnije Tierney će se zalagati protiv ovakve metode liječenja rekavši da su joj izbrisali dijelove njezine memorije.

Tierney se kasnije vratila glumi, s manjim ulogama u filmovima i na televiziji. Njezin posljednji dugometražni film bio je 'The Pleasure Seekers' iz 1964. godine, a njezina zadnja uloga bila je u 'Skrupuli' iz 1980. Tierney je umrla od emfizema u Houstonu 1991., neposredno prije no što je proslavila 71. rođendan. Obje njezine kćeri, Daria i Christina, umrle su u dobi od 66 godina. Howard Hughes, bliski prijatelj Gene Tierney pobrinuo se za njezinu kćer Dariju kojoj je plaćao troškove liječenja i smještaja u posebnoj ustanovi sve do njezine smrti - a na toj gesti glumica mu je bila posebno zahvalna.