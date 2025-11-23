Obavijesti

MLADA PJEVAČICA ZA 24SATA

Slavonka Ivona oduševila je u 'Zvezdama Granda': Prije su me zbog narodne glazbe zadirkivali

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Slavonka Ivona oduševila je u 'Zvezdama Granda': Prije su me zbog narodne glazbe zadirkivali
Foto: Privatni album

Ivona Guberac (21), mlada pjevačica iz Slavonskog Broda oduševila je sve u prvom nastupu

Najveća potpora mi je moja obitelj i moj zaručnik. Izjavila nam je to Ivona Guberac (21), mlada pjevačica iz Slavonskog Broda, koja osvojila je srca publike i žirija već u svom prvom nastupu u glazbenom showu Zvezde Granda. Nastup joj je donio čak šest 'da' i jedno 'ne'. Uz glas produkcije prošla je u drugi krug, a dodijeljena joj je i mentorica koju je potajno priželjkivala, pjevačica Ana Bekuta.

- Kao dijete sam često pjevala, ali sam u školskim danima znala biti zadirkivana zbog vrste glazbe koju sam voljela, najviše zbog bosanske narodne muzike. Tada sam to teško podnosila. Danas to promatram potpuno drugačije, mnogi od tih ljudi danas mi priđu, ispričaju se i kažu da im je drago što sam uspjela - kaže nam mlada Brođanka. Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je ulazak njezine obitelji na binu.

- Iz prvog kruga najviše će mi ostati u sjećanju komentari žirija te trenutak kada su se moj tata i zaručnik spustili na pozornicu. To mi je bilo najposebnije. Tamo je bila i mama koja mi je davala veliku potporu u tako važnom trenutku. Posebno mi je drago što su pozvali dečka i tatu, jer su oni ljudi koji mi u životu znače najviše - otkriva Ivona.

Foto: Privatni album

Njezin zaručnik inače s njom pjeva u duetu, a njihova bliskost i zajednička glazbena priča dodatno su osvojili publiku. Kako kaže, rad s Anom Bekutom za nju je ostvarenje sna.

- Na sudjelovanje u Zvezdama Granda odlučila sam se ponajviše na poticaj drugih ljudi. Ne bih rekla da je to bio izravan nagovor, više njihovi savjeti i uvjerenje da bih se trebala okušati. Emisiju sam godinama pratila, pa se odluka nekako sama od sebe stvorila. Inače sam osoba koja voli nova iskustva, pa sam se jednostavno prijavila i prepustila onome što će doći - rekla nam je Ivona. Otkriva i kako je izbor pjesama bio vrlo promišljen.

Foto: Privatni album

- Tijekom nastupa bila sam smirena. Tremu sam 'izbacila' već na probi, jer je proba održana na istoj pozornici. Od daljnjeg natjecanja očekujem dobre komentare i, naravno, prolazak dalje. No vidjet ćemo kako će sve izgledati - zaključila je Ivona Guberac.

