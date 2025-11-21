Slavna pjevačica imala je dva veća okršaja s paparazzima, radi njih je otišla iz Londona

Björk Guðmundsdóttir rodila se i odrasla u Reykjavíku s majkom koja je bila aktivistica. Majka glazbenice ostavila je njezina oca malo nakon što se Björk rodila te se udala za gitarista benda Pops, Sævara Árnasona. Björk je imala samo šest godina kada je u glazbenoj školi počela učiti klavir i flautu, a nakon školske priredbe 1976. godine, profesorica je njezinu izvedbu pjesme Tine Charlse "I love to love" poslala na lokalnu radijsku postaju. Pjevačica je imala tek 11 godina kada je objavljen njezin prvi studijski album. U tinejdžerskim godinama je djelovala u punk bendu Spit and Snot. Pjevala je i svirala u nekoliko sastava, a nakon srednje škole je upoznala gitarista Þóra Eldona s kojim je onda započela suradnju koja se prožela kroz njezinu čitavu karijeru.

Radili su s brojnim kolegama, Björk je se u to vrijeme okušala i u glumi, a objavila je i knjigu poezije. Njezin talent već je lokalno postao poznat te je s bendovima nastupala na brojnim uglednim festivalima. Grupa The Sugarcubes objavila je prvi službeni singl na njezin 21. rođendan, a zahvaljujući tom sastavu proslavila se i izvan granica Islanda.

Bjork in concert - New York | Foto: PBG/Press Association/PIXSELL

Godine 1988. objavili su debitantski album "Life's Too Good" na engleskom jeziku te su singlove objavljivali diljem svijeta. Časopis Rolling Stone proglasio ih je "najvećim rock bendom koji je nastao na Islandu", no u to vrijeme je Björk već znala da će napustiti bend i krenuti u samostalne vode. Početkom 90-ih godina su u rodnom Reykjavíku posljednji put nastupili.

Uspješna samostalna karijera

Pjevačica se preselila u London te je počela surađivati s brojnim producentima na albumu "Debut". Unatoč činjenici što njezina glazba nije bila previše zastupljena na radijima, na MTV-u je postala hit. Glazbeni kritičari hvalili su album te je Björk dobila nekoliko nagrada za svoj rad. Kombinacija jazza, instrumentalne glazbe i elektronike postala je njezin zaštitni znak.

Album "Homogenic" objavila je 1997. godine, a zbog produkcije se iz Londona preselila u Španjolsku. Kritičari su ocijenili kako je album njezin "najeksperimentalniji" dotad u karijeri. Dvije godine kasnije je na nagovor redatelja glumila u filmu "Dancer in the Dark" za koji je radila glazbu. Na Filmskom festivalu u Cannesu je osvojila nagradu za najbolju glumicu, no nakon toga je komentirala kako joj je rad na tom filmu bio toliko zahtjevan, da si je obećala kako više nikada neće glumiti.

Foto: William Conran/PRESS ASSOCIATION

Tijekom dosadašnje karijere, Björk je objavila deset studijskih albuma te nekoliko komplikacija i EP-eva. Posljednji album "Fossora" objavila je prije tri godine, nakon čega je bila i na svjetskoj turneji. Prošle godine se i prvi put pojavila na naslovnici Voguea za skandinavsko izdanje tog časopisa, a tijekom karijere su ju često primjećivali i zbog upečatljivog stila koji njeguje od početaka karijere. Ove godine na Apple TV-u je objavljen i njezin koncertni film "Cornucopia".

Ima dvoje djece i jedno unuče

Pjevačica je inače već baka, no o privatnom životu ne razgovara previše u javnosti. Sina Sindrija dobila je 1986. godine, na dan kada je oformljen njezin bivši bend The Sugarcubes. Kratko je bila u braku s gitaristom Þórom Eldonom, no do kraja iste godine su se već rastali. Ostali su u dobrim odnosima te su dugo još surađivali skupa i na poslovnom planu.

Glumca i DJ-a Goldieja upoznala je u Londonu te je bila zaručena s njim neko vrijeme, no par je prekinuo 1996. godine. Bila je aktivna na trip-hop sceni u Londonu u isto vrijeme kad i on te glazbenik Tricky, s kim je također hodala jedno vrijeme. U to su ju vrijeme paparazzi stalno proganjali te je, umorna od maltretiranja, otišla u Andaluziju.

Marina Abramovic's 'The Artist is Present' - New York | Foto: Donna Ward/Press Association/PIXSELL

Na prijelazu milenija je upoznala umjetnika Matthewa Barneyja zbog kojeg se preselila u New York. Par je dobio kćer 2002. godine, a razišli su se 2013. Pjevačica je kasnije pričala kako joj je taj prekid bio najbolniji dio života. Od onda je zbog kćeri počela provoditi pola godine u New Yorku, a pola na Islandu.

Imala je nekoliko okršaja s paparazzima. U veljači 1996. je gurnula i srušila na pod novinarku koja je njezina sina tražila izjavu u zračnoj luci u Bankgoku. Kasnije joj se ispričala. Po dolasku u Australiju 2008. godine je fizički napala fotografa jer ju je fotografirao također u zračnoj luci.

