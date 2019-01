Slijepa Hrvatica ide na Doru: 'To mi je bio dugogodišnji san'

Nastupala bih za Švicarsku, ali i za Hrvatsku - rekla nam je Bernarda Brunović (26) u posljednjem razgovoru i nije lagala. Slijepa Hrvatica sa švicarskom adresom oduševljavala je gledatelje posljednjih mjeseci u njemačkoj verziji popularnog showa The Voice, gdje je dogurala do polufinala, a sad se prijavila i na Doru te prošla u završnu večer, među 16 najboljih s pjesmom 'I Believe in a True Love'.

- Bernardi je nastup na Dori bio dugogodišnji san, a jednom kad se natjecanje vratilo odmah se odlučila prijaviti. Poslala je dvije pjesme, jednu na engleskom i jednu na hrvatskom jeziku - govori nam njezina kuma Silvija Blažević, koja joj odnedavno vodi i PR kampanju za Hrvatsku.

Čini se da se stručnom žiriju više svidjela engleska verzija, a to je jezik i na kojem se Bernarda najbolje osjeća i najčešće izvodi pjesme. Obožava gospel, soul, jazz i duhovnu glazbu, nastupala je po festivalima i crkvama, a najveću pažnju na sebe je skrenula nastupima na glazbenim realityjima. Oni koji su je imali prilike čuti u pravilu su ostali oduševljeni vokalom i emocijom koju pjevačica prenosi svojom glazbom.

- U Hrvatskoj sve više ljudi zna za nju, a i ljudi s HRT-a već su ju ranije čuli. Ona ima poseban vokal, mislim da nitko u Hrvatskoj ne pjeva tako - govori nam Blažević.

Velika natjecanja za nju nisu ništa novo. Još 2010. kao tinejdžerica je bila druga na švicarskom izboru za pjesmu Eurovizije i umalo nije otišla na Eurosong, a nije tajila da bi se voljela ponovno okušati u takvoj situaciji. Prošlo je gotovo čitavo desetljeće od tada i Bernarda je u međuvremenu postala kompletnija pjevačica.

- Ona je danas ozbiljna žena koja nosi svoje pjesme. Nije ni svjesna koliko je dobra, i dalje je jednako skromna. Jednom prilikom na njemačkom The Voiceu je bacila žiri na koljena, svi su ju oduševljeno gledali, a ona je mislila da joj se nitko nije ni okrenuo - prepričavaju iz Bernardinog tima.

Pjevanje na hrvatskoj televiziji i pred domaćim auditorijem bilo joj je velika želja. S roditeljima se vrlo rano preselila u Švicarsku, ali svakog ljeta je u Hrvatskoj. Pjevala je na Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku i dvaput pobijedila s pjesmama 'Olujna noć' 2014. i 'Gdje da nađem mir 2016. Sad je konačno dočekala priliku i za prezentiranje svog talenta na nacionalnoj razini.

- Ona je uvijek težila hrvatskom tlu, iako uglavnom pjeva na engleskom jeziku. Jako joj je drago pjevati za Hrvate i boraviti ovdje - dodaje Blažević, a da se kod nas uvijek osjeća lijepo i u potpunosti prihvaćeno, potvrdila nam je i sama Bernarda.

Brunović prati hrvatsku glazbu koliko stigne, a posebno izdvaja glazbenu divu Josipu Lisac, koju izuzetno cijeni i koja joj je uzor. Upoznata je i s dijelom naših mladih glazbenih snaga, koji su u karijeri prošli sličan reality put, a nastupit će na Dori, kao što su Jure Brkljača, Lorena Bućan i Roko Blažević, Jacquesov štićenik.

- Jacquesa jako cijenim i vjerujem da će njegov kandidat imati dobru pjesmu. Njemu je važna kvalitetna, svjetska produkcija i takva je bila i njegova pjesma 'My Friend' s kojom nas je predstavljao na Eurosongu. Mislim da je upravo izostanak takvog, modernog zvuka veliki problem posljednjih godina kod hrvatskih pjesama koje smo slali na natjecanje. Prečesto je sve bilo na isti kalup i od dana Rive i Tajči nismo ostavili ozbiljan trag - komentira Bernardina zastupnica, koja kao najjače Eurosong nacije posljednjih godina vidi Švedsku i Italiju, koje puno i pametno ulažu u svoje nastupe.

'Hrvatska Adele', kako su joj tepali za vrijeme njemačkog The Voicea, spremna je prezentirati se u najboljem svjetlu pred domaćom publikom, a na pjesmi je radila s inozemnim glazbenim timom, koji ju nije previše udaljio od njezinog izričaja koji se mnogima svidio. Bernarda pliva kao riba u vodi u profinjenom popu, soulu i jazzu, no prilagodit će se djelomično i manifestaciji, odnosno očekivanjima publike. Ipak, ostat će svoja.

- Pjesma za Eurosong trebala bi biti drugačija, odskakati u pozitivnom smislu. Ove godine vjerujem da će pobjednička pjesma imati taj faktor iznenađenja, bilo da s njom nastupi netko iz estradnog svijeta ili od publici manje poznatih imena poput Bernarde - predviđaju, a njezin tim ne razmišlja previše o drugim kandidatima već se fokusira na svoju pjesmu i izvedbu, u koju potpuno vjeruje. U konačnici, važnije im je da je Bernarda napokon dobila sjajnu priliku da ju hrvatska publika vidi i osjeti njezinu glazbu nego li eventualna pobjeda.