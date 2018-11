Slijepa Hrvatica pokorila talent show u Njemačkoj: Ona je čudo

Hrvatica koja živi u Švicarskoj, Bernarda Brunović (25),još je jednom oduševila gledatelje i žiri njemačkog 'The Voicea'. Bernarda koja je slijepa od rođenja, pjevala je Adelinu pjesmu 'Rolling In The Deep' s drugom natjecateljicom Laurom Neels.

Iako su obje djevojke savršeno otpjevale i odlučivale su nijanse, član žirija Micheal Patrick ipak je na kraju u daljnje natjecanje poslao Bernardu.

Djevojka koju njemački mediji nazivaju 'hrvatskom Adele' bila je oduševljena prolaskom, a vrhunac večeri bio je njezin otac Željko koji ju je dočekao na izlazu i čvrsto je zagrlio uz riječi: 'znao sam da si najbolja'.

- Ona je čudo - napisao je jedan gledatelj na društvenim mrežama.

U prvom dijelu natjecanja Bernarda je pjevala pjesmu 'I Heard It Through The Grapevine' od Marvina Gayea, a svojom izvedbom odmah je zaradila četiri 'da' i prolaz dalje.

- Imam preko 30 operacija iza sebe, a nijedna mi nije pomogla. Izgubila sam i lijevo oko pa sad imam staklenu protezu. Kad mi je bilo 15 godina rekla sam da mi je dosta bolnica, lijekova i narkoza - rekla je Bernarda.

Talentirana Hrvatica rođena je u Zagrebu, ali već odmalena živi u Švicarskoj. Sama piše svoje pjesme i tekstove, a dosad ih je napisala više od 250. Njezini glazbeni uzori su joj Cliff Richard, Albertina Walker, Edwin Hawkins, Aretha Franklin, Mariah Carey i Janis Joplin.

Bernarda je 2011. nastupala na švicarskom izboru za pjesmu Eurovizije s pjesmom 'Confidence' i osvojila drugo mjesto, a na Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku pobijedila je čak dva puta.

