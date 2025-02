Slijepčevićev film favorit je na kladionici za Oscara! Redatelj za 24sata: Vidjet ćemo sve uskoro

Nekoliko dana uoči dodjele Oscara dionice kratkometražnog filma "Čovjek koji nije mogao šutjeti" stoje sve bolje. Naime, na kladionicama je koeficijent na pobjedu hrvatskog djela u kategoriji najboljega kratkometražnog igranog filma u stalnom padu.

Ako je još u utorak navečer koeficijent bio jednak na film hrvatskog redatelja Nebojše Slijepčevića i na "A Lien", film Davida i Sama Cutler-Kreutza o užasima koje prolaze imigranti, već u srijedu ujutro "Čovjek koji nije želio šutjeti" izašao je kao veliki favorit i očito je da se nešto zbiva iza kulisa Američke filmske akademije.

Naime, u utorak navečer izgledi su po kladionicama bili jednaki - 2,50 bio je koeficijent i na "Čovjeka..." i na "A Liena", dakle ulog od 1 euro donosio je 2,5 eura, a u srijedu ujutro na hrvatski film koeficijent bio je 1,75, dok je na "A Liena" ostao isti. Na trećemu mjestu je "Anuja" s koeficijentom 4, pa "I'm Not a Robot" s kvotom 8 i "The Last Ranger", koji je teški autsajder s koeficijentom 33.

Foto: promo

- Vidio sam koeficijente, skaču i padaju. Ne kladim se, pa se ne razumijem dovoljno u to. Vidjet ćemo sve uskoro kako će biti - rekao nam je Nebojša Slijepčević.

On je scenarist i redatelj filma koji govori o ne tako davnoj stvari, hrabrosti, požrtvovnosti, a ponajprije ljudskosti Tome Buzova. Prvi hrvatski film od osamostaljenja koji je nominiran za prestižnu nagradu govori o putničkom vlaku na liniji Beograd-Bar koji u veljači 1993. godine, u Štrpcima u BiH, zaustavljaju paravojne snage u akciji etničkog čišćenja.

"Dok odvode nevine civile, samo jedan od pet stotina putnika usuđuje im se suprotstaviti". Tomo Buzov.

Foto: Christophe CLOVIS

- Velika je odgovornost kad snimate takvo nešto, ali dosad sam snimao uglavnom dokumentarističke filmove, onda uvijek morate paziti da nešto ne ispadne krivo, netočno, da se netko ne uvrijedi - objasnio je Nebojša Slijepčević.