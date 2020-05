Snježana: 'Rajko nije nasilnik, sve sam mu oprostila i fali mi'

Supruga Rajka Dujmića (65), Snježana, progovorila je za RTL Exkluziv o odnosu sa svojim suprugom. Prošloga ljeta prijavila ga je policiji zbog obiteljskog nasilja te je dva i pol mjeseca proveo u istražnom zatvoru. Protiv njega se vodi sudski postupak, a Snježana ga je sad u intervjuu branila.

Foto: Boris Ščitar/Pixsell

- Oprostila sam mu, a vidjet ćemo sad što će biti. Rajko nije nasilnik. Mnogi govore da je on mene stalno tukao. Ne. To je uvreda za mene. Zar sam ja osoba koja uživa da je netko mlati? - rekla je.

Rajko je u Zagrebu bio na odvikavanju, a ondje je i sada dok Snježana uživa u Gorskom kotaru. Sadi cvijeće, brine o biljkama i uživa u svježem zraku i suncu.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

- Normalno da mi fali, kako mi ne bi falio, ali čujemo se sto puta na dan. Kaže da mu je teška ta zatvorenost. Nije vuk samotnjak, ali je to prihvatio - priča. Nisu se vidjeli gotovo 50 dana, ali ona se ne brine oko ponovnog susreta.

- Ne bojim se tog susreta jer se puno čujemo i komuniciramo. Sad ga čeka sud pa ćemo vidjeti kako će proći taj sud. Trenutačno je odgođeno zbog korone - pojašnjava.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Rajkova supruga prisjetila se i raspada Novih fosila i rekla kako nitko nije savršen pa tako ni on.

- On nikad nije bio neprofesionalan i neodgovoran. Ispala je priča da sam ja krivac za raspad benda jer sam se ja miješala. Da sam se ja miješala, to bi bilo sasvim drugačije i bilo bi dobro svima - kaže. Ispričala je i kako Rajko nikada nije članovima benda osporavao da nastupaju pod imenom 'Novi fosili', ali pod uvjetom da mu daju četvrti dio jer ipak je on dugi niz godina bio u bendu i autor je imena.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Zar je bio problem dati četvrti dio, u miru nastupati, ne gledati nekog tko je tako težak i sve pet. Zašto nije moglo tako biti? - rekla je za kraj Snježana.

POGLEDAJTE KOTIGINU PODRŠKU TIJEKOM PANDEMIJE KORONAVIRUSA: