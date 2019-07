Slikaju me dok jedem, kao da sam životinja iz zoološkog vrta

Ed Sheeran (28) u intervjuu, vezanom za njegov novi album 'No.6 Collaborations Project', za britanski The Sun otkrio je što je sve morao učiniti potaknut pritiscima zbog slave. Progovorio je o svojoj borbi za mentalno zdravlje te je rekao kako svaki dan ima napadaje panike i osjećaj tjeskobe.

- Imam socijalnu tjeskobu. Ne volim velike grupe ljudi što je ironično s obzirom na to da nastupam pred tisućama ljudi. No, osjećam se klaustrofobično kad se nalazim s velikim brojem ljudi. Nemam problem razgovarati s ljudima, ali kad me snimaju i bulje u mene, osjećam se čudno i ponekad imam osjećaj kao da nisam čovjek - iskreno je rekao pjevač.

Priznao je da ga je slava odvojila od svijeta te da izbjegava izlaske iz kuće.

- Bio sam na nastupu Marilyn Mansona i neki muškarac mi je pružio ruku i rekao kako mu se sviđa moja glazba i to je bilo to. Bila je to ugodna situacija. Kad jedem u restoranu, radije bih imao privatnu prostoriju jer me u protivnom ljudi snimaju dok jedem. Osjećam se kao životinja u zoološkom vrtu. Ne želim se žaliti, zadovoljan sam svojim privatnim i poslovnim životom, ali želim izbjeći navedene situacije - objasnio je Ed. Istaknuo je kako ga je pjesma 'Shape of you' 'uzdignula' i da od tada nema mira od obožavatelja.

- Prije sam živio u New Yorku i izlazio sam svake večeri, ali nakon te pjesme došla je nova razina slave. Da sam živio u Londonu i družio se s ljudima, ne bih bio siguran jesu li mi prijatelji zbog mene samog ili zbog toga što sam slavan. Zato sam i odselio - prisjetio se. U rodnom Suffolku kupio je kuću za 18 milijuna kuna te je dobio svoju privatnost. Njegova kuća se nalazi na sredini zemljišta, a kupio je i sve okolne kuće kako bi osigurao mir te misli da to funkcionira.

Velika prekretnica u njegovom životu dogodila se kad se ponovno povezao sa simpatijom iz djetinjstva, sadašnjom suprugom Cherry (27). Upoznali su se kad su imali 11 godina, no nakon završetka škole su se razdvojili. Cherry se preselila u Ameriku, dok je Ed ostao u Velikoj Britaniji. No nakon ponovnog susreta 2015. godine, par je počeo izlaziti. U veljači ove godine vjenčali su se na intimnoj ceremoniji na Edovom imanju. Međutim, pjevač je priznao kako se još uvijek bori shvatiti zašto se supruga udala za njega.

- Neprestano se budim svaki dan i pogledam u Cherry i pomislim 'Zašto si sa mnom?'. Mogla je biti s bilo kim, ali je izabrala mene. I govorim joj stvari koje ne valjaju sa mnom, no ona je i dalje sa mnom. Ona ne dodaje ulje na vatru. Ali mislim da je slatko misliti kako je osoba s kojom ste iznad vašeg nivoa - smatra.

Iako je rekao da nikad neće prestati pjevati, Ed je počeo razmišljati o budućnosti i o tome da uspori svoju karijeru.

- Počinjem život s Cherry i ne mogu idućih 20 godina biti na putu. Djeca su druga stvar i ne bih imao ništa protiv žrtvovanja karijere zbog njih. Već sam postigao više nego sam mislio pa se sad želim samo zabavljati - zaključio je.