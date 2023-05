Sljedeće godine Eurosong opet u Švedskoj, čak 50 godina nakon pobjede Abbe: 'To nije slučajno'

Šveđanka Loreen (39) s pjesmom 'Tattoo' pobijedila je na ovogodišnjem Eurosongu. No, to joj nije prvi put. 2012. također je pobijedila na tom glazbenom natjecanju, a njezina i danas popularna pjesma 'Euphoria' bila je proglašena najboljom.

Dok su neki oduševljeni nastupom i misle kako je Loreen zasluženo odnijela pobjedu, neki vjeruju u teoriju zavjere.

Eurosong će se sljedeće godine održati u Švedskoj, točno 50 godina nakon što je ABBA pobijedila na natjecanju s pjesmom Waterloo. To je navelo gledatelje da pomisle da je cijelo natjecanje namješteno.

- 'Loreen je pobijedila, a Abba će nastupiti sljedeće godine u finalu jer je 50. obljetnica njihove pobjede', 'Loreen je zapravo plagirala Abbinu 'The winner goes all' i Pont Aerisovu 'Flying free', kako je moguće da nitko ništa nije rekao?', 'Ove godine je problem zbog 50. obljetnice ABBA-e. Je li sve ovo namješteno?', 'Abba prije 50 godina, Loreen je ovo druga pobjeda, recite mi da nije planirano' - pisali su pratitelji.

Podsjetimo, Loreen se čak četiri puta okušala u natjecanju za predstavnicu Švedske na Eurosongu. Prvi puta je to bilo 2011. s pjesmom 'My heart is refusing me' kada se nije plasirala u finale, pa 2012. kada je pobijedila, zatim 2017. s pjesmom 'Statements' i, naravno, 2023.

