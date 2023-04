Nesretna sudbina Agnethe iz ABBA-e: Prijateljica joj je otela muža, a luđak uništio život

Gitarist benda ABBA, Lasse Wellander (70), nedavno je preminuo nakon kratke bitke s karcinomom.

- S neopisivom tugom moramo objaviti da je naš voljeni Lasse zaspao. Lasse se nedavno razbolio od, kako se pokazalo, raka koji se proširio, a rano na Veliki petak preminuo je okružen svojim najmilijima - napisala je neutješna obitelj na Facebooku te tako potvrdila tužne vijesti.

Foto: Facebook

Članove legendarne grupe život nije uvijek mazio, a jedan od osnivača grupe Björn Kristian Ulvaeus zbog demencije se više niti ne sjeća benda, kao ni svih lijepih uspomena. Tako ne pamti ni ABBA-inu pobjedu na Euroviziji 1974., kada su trijumfirali s pjesmom Waterloo, koju mnogi spominju kao najbolju pobjedničku pjesmu u povijesti ovog natjecanja.

Njegova supruga kaže da vrlo često proučavaju fotografije iz prošlosti, a on u čudu sluša o svojim uspjesima i avanturama, kao da ih nikada nije doživio. Björn je osnovao bend s Bennyjem Anderssonom, a ubrzo su upoznali svoje buduće supruge i članice benda - Agnethu Åse Fältskog i Anni-Frid Lyngstad.

Ulvaeus i Agnetha su se oženili 1971. godine, a razveli 1979. godine te imaju djecu Lindu i Petera. Samo godinu nakon razvoda oženio je glazbenu novinarku Lenu Källersjö s kojom se odlučio razvesti u veljači 2022. godine nakon 40 godina braka. S njom je dobio kćeri Emmu i Annu.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Agnethu je razvod slomio.

- Iselila se prošlog Božića, 1978. Sada smo prijatelji. Sad kada je vidim teško mi je zamisliti da smo ikad bili u intimnom odnosnu. Zapravo, mislim da ona uživa u samačkom životu. Bili smo potpuno nekompatibilni. To nije slučaj s Lenom, nas dvoje si posve odgovaramo - rekao je jednom prilikom Björn tijekom turneje.

Agnetha je nakon prekida i nastupa na Wembley stadionu priznala koliko joj je bilo jako teško.

- Moje srce nije bilo u nastupu, možda je činjenica da sam puno toga pretrpjela emocionalno ima veze s tim. Vidim Bjorna tamo i prisjećam se brojnih stvari i teško mi je. Pokušavam biti profesionalna i plesati i pjevati, no radost je nestala - poručila je.

Osim što je ostala bez supruga i oca svoje djece, Agnetha je tada ostala i bez bliske prijateljice, jer joj je Lena to bila. Bilo je to u vrijeme 'zlatnog doba benda, a tada je nastala pjesma 'The Winner Takes It All'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjesmu je napisao Björn koji je tako cijelom svijetu priznao da više ne voli suprugu, kao i njoj samoj. Naime, ona govori o ljubavnom razlazu u kojem jedna strana očajnički želi zadržati vezu, no druga je odlučila krenuti dalje.

Iako je bivši par neko vrijeme glumio da je sve u redu i da su prijatelji, 'idila' nije dugo potrajala. Agnetha je završila na liječenju i antidepresivima, nakon čega se posve povukla iz javnosti do te mjere da gotovo nitko nije znao gdje je čak 15 godina.

Život je nastavila na izoliranom imanju u Ekeröu, posvećena djeci, konjima, astrologiji i jogi, no nesrećama nije bilo kraja.

1990. udala se za švedskog kirurga Tomasa Sonnenfelda, no ni taj brak nije dugo potrajao, te su se razveli tri godine kasnije. Sljedeće je godine, 1994., njena majka počinila samoubojstvo tako da je skočila sa svog balkona, a Annina se depresija pogoršala sljedeće godine, kad je umro njen otac.

1997. godine upoznala je Gerta van der Graafa s kojim se ubrzo upustila u vezu, a koji je bio opsjednut njenim likom i djelom još od djetinjstva. Nakon što je pjevačica prekinula njihovu vezu nakon dvije godine, on je nije ostavljao na miru. Bio je ljubomoran i posesivan, a nastavio ju je slijediti svugdje i nakon prekida. 2000. godine sud je konačno donio odluku o njegovoj deportaciji u Nizozemsku, te je dobio zabranu prilasku, no 2003. godine uhićen je na njenom posjed, te mu je tada konačno zabranjen ulazak u Švedsku.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Nažalost, ta je zabrana vrijedila samo do 2005. godine kada ju je ponovno krenuo maltretirati, toliko da joj je uništio objavljivanje samostalnog albuma 'My Colouring Book', jer su joj zbog njegovih prijetnji otkazali sve intervjue.

Krajem 2010. pojavila se u javnosti ruku pod ruku s Bjornom na premijeri mjuzikla Mamma Mia! u Kopenhagenu te dala tračak nade ABBA-fanovima izjavom da je moguće ponovno okupljanje legendarne četvorke, no grupa se ipak nije ponovno okupila.

