Slomio je mnoga srca kao Nathan Scott, evo gdje je sada

Glumac James Lafferty danas slavi 41. rođendan, a odrastao je u Hemetu, gdje su njegovi roditelji Angelica i Jeffrey Lafferty vodili lokalnu građevinsku tvrtku. Njegov mlađi brat Stuart Lafferty također se okušao u glumi. Ljubav prema glumačkom pozivu pokazao je još kao dijete. Prva iskustva stekao je kao statist u televizijskim serijama "Beverly Hills, 90210" i "Dr. Quinn, Žena vrač", dok je prvu značajniju glumačku priliku dobio s deset godina u školskoj predstavi.

Pohađao je srednju školu Hemet, gdje je osim glume bio aktivan i u školskoj košarkaškoj momčadi. Nakon završetka školovanja 2003. godine upisao je Sveučilište California State u Long Beachu, no iste godine preselio se u Wilmington u Sjevernoj Karolini nakon što je dobio ulogu koja je obilježila njegovu karijeru.

Na televiziji je debitirao još 1997. godine posudivši glas u televizijskom filmu "Annabelle's Wish". Uslijedile su gostujuće uloge u serijama "Once and Again", "Get Real" i "Boston Public". Godine 2002. ostvario je zapaženu ulogu u televizijskom filmu "A Season on the Brink", snimljenom prema knjizi Johna Feinsteina, koja prikazuje sezonu sveučilišne košarkaške momčadi Indiane sredinom osamdesetih godina.

"One Tree Hill" i svjetska slava

Pravi proboj dogodio se 2003. godine kada je izabran za ulogu Nathana Scotta u seriji "One Tree Hill". Priča prati dvojicu polubraće, Nathana i Lucasa Scotta, koji se nalaze u istoj košarkaškoj momčadi, što dovodi do brojnih sukoba, rivalstava i osobnih preokreta. Nathan je tijekom serije prošao put od razmaženog i ambicioznog sportaša do zrelog obiteljskog čovjeka, a upravo je razvoj tog lika Jamesu Laffertyju donio veliku popularnost među publikom. Za svoj rad nominiran je četiri puta za nagradu Teen Choice Awards.

- Igrao sam košarku u srednjoj školi, a nisam bio puno stariji od lika kojeg sam utjelovio tako da mi je uloga sjela odlično. Kolega Chad Michael Murray (Lucas Scott) nije bio vješt u košarci, no obožavao je seriju te se zaista trudio - rekao je Lafferty u intervjuu za People. Dodao je kako mu tijekom sezona svidjelo u kakvom smjeru ide Nathan Scott.

Foto: Profimedia

U završnim sezonama serije Lafferty nije ostao samo ispred kamera. Režirao je četiri epizode, pokazujući interes za rad iza kulisa, a u devetoj i posljednjoj sezoni odlučio se pojaviti u manjem broju epizoda kako bi se više posvetio drugim projektima.

Nakon završetka "One Tree Hilla" nastavio je graditi raznoliku karijeru. Godine 2008. glumio je u filmu "S. Darko", nastavku kultnog filma "Donnie Darko", koji ipak nije naišao na dobar prijem kod kritike. Kasnije je radio na raznim televizijskim i filmskim projektima, uključujući kriminalističku seriju "Crisis", nezavisni film "Waffle Street" te dramsku seriju "Underground". Kao redatelj ostvario je uspješan angažman na seriji "The Royals", gdje je režirao više epizoda tijekom druge i treće sezone.

Obitelj i noviji projekti

Posebno važan projekt u njegovoj novijoj karijeri predstavlja serija "Everyone Is Doing Great", koju je zajedno s dugogodišnjim prijateljem i kolegom iz "One Tree Hilla", Stephenom Collettijem, osmislio, producirao i u kojoj glumi jednu od glavnih uloga. Projekt je 2018. godine financiran putem crowdfunding kampanje, a 2020. godine otkupio ga je Hulu. Obje sezone serije od 12. svibnja 2026. godine dostupne su međunarodnoj publici putem Netflixa. U seriji glumi i njegova supruga Alexandra Park.

Foto: Instagram/James Lafferty

Na privatnom planu James Lafferty nekoliko je godina bio u vezi s irskom glumicom Eve Hewson, a nakon toga započeo je vezu s australskom glumicom Alexandrom Park, s kojom se upoznao tijekom rada na seriji "The Royals". Par se zaručio 7. rujna 2020. godine, a vjenčali su se 23. svibnja 2022. na Havajima. Početkom ove godine putem društvenih mreža objavili su da su postali roditelji sina Rivera Jaya Laffertyja, rođenog 4. prosinca lani.

Danas James Lafferty živi u Los Angelesu i nastavlja uspješno razvijati karijeru kao glumac, redatelj i producent.