FOTO Svi su ih obožavali! Evo gdje su danas glumci iz serije 'One Tree Hill' i čime se bave

Prije nego što je preuzela ulogu majke Nathana Scotta, Barbara Alyn Woods je već imala desetke filmskih uradaka iza sebe. Nakon što je započela karijeru na televiziji krajem 80-ih, njezina prva stalna uloga bila je 1993. u seriji "Eden". Godine 1996. pojavila se u filmu "Striptiz" s Demi Moore, a kasnije je dobila glavnu ulogu u seriji "Honey, I Shrunk the Kids: The TV Show".