FOTO Svi su ih obožavali! Evo gdje su danas glumci iz serije 'One Tree Hill' i čime se bave

Serija "One Tree Hill" premijeru je imala 23. rujna 2003. godine na kanalu WB. Priča o mladenačkim uzletima i padovima kroz oči braće Scott i njihovih prijatelja pred male ekrane je zarobila gledatelje diljem svijeta, a obožavaju je još i danas. Obožavatelji serije oduševljeni su što ju ponovno imaju priliku pratiti zahvaljujući Netflixu. Evo gdje je glumačka postava danas i čime se bave.
Chad Michael Murray već je bio poznati zavodnik kada se "One Tree Hill" pojavio na malim ekranima. Još ranije imao je uloge u serijama "Gilmorice" i "Dawson's Creek", a pojavio se i u filmu "Freaky Friday".
Kao Lucas Scott, Murray je predvodio glumačku postavu kao izopćeni košarkaški talent tijekom šest sezona. Iako je njegov lik bi prisutan u dijalozima, Murray nije glumio u posljednjim sezonama serije.
"Chosen", "Texas Rising", "Agent Carter" i "Sun Records" samo su neki od projekata u kojima se pojavio nakon uspjeha u "One Tree Hillu."
U centru pažnje javnosti jedno je vrijeme bila i njegova ljubav s kolegicom Sophijom Bush, s kojom je bio u braku nekoliko mjeseci.
Godine 2014. oženio je Sarah Roemer s kojom ima troje djece.
Bethany Joy Lenz već je bila u glumačkoj industriji kada je dobila ulogu Haley James u seriji. Pojavila se u filmu "Thinner" i serijama kao što su "Guiding Light", "Charmed" i "Felicity".
U isto vrijeme započela je i glazbenu karijeru, baš kao i Haley koju je utjelovila.
Nakon što je devet godina glumila Hailey James, nastavila je s glazbenom karijeru.
"Dexter", "Colony", "Grey's Anatomy" i "Pearson" samo su neke od serija u kojima se kasnije pojavila. Nedavno je priznala kako je tijekom snimanja "One Tree Hilla" bila članica kulta iz kojeg je pobjegla.
S bivšim suprugom Michaelom Galeottijem ima kći Rosie.
James Lafferty utjelovio je Nathana Scotta u seriji, no prije toga nije imao veće uloge. Upravo Nathan Scott proslavio ga je diljem svijeta.
Košarkaš koji je bio popularan u srednjoj školi skrasio se s Hailey James te je njihova ljubavna priča bila okosnica čitave serije.
"Lost on Purpose", "Oculus" i "Small Town Crime" neki su od filmova u kojima je dobio uloge nakon serije, a pojavio se i u serijama kao što su "Crisis", "Underground", "The Haunting of Hill House" i "The Right Stuff".
S kolegom iz "One Tree Hilla" udružio je snage u projektu "Everyone Is Doing Great", seriji koju su skipa napisali i režirali.
Lafferty je od 2022. godine u braku s Alexandrom Park.
Hilarie Burton proslavila se nakon što je 2000. godine osvojila natjecanje u showu "Total Request Live" MTV-a, a pojavila se i u seriji "Dawson's Creek".
U "One Tree Hillu" je glumila Peyton Sawyer, navijačicu koja obožava umjetnost i najbolju prijateljicu Brooke Davis s kojom se nerijetko svađala zbog Lucasa Scotta.
Dok je trajalo snimanje serije, Burton se pojavila u nekoliko drugih projekata kao što je "The Secret Life of Bees". Iz serije je otišla nakon šeste sezone, baš kao i njezin kolega Chad Michael Murray.
"Hostages", "Grey's Anatomy", "Extant" i "The Walking Dead" samo su neke od serija u kojima je kasnije glumila.
Od 2019. godine je u braku s Jeffreyjem Deanom Morganom s kojim ima dvoje djece, a slavni par zajedno se pojavio i na malim ekranima u nekoliko projekata.
Uloga u seriji "One Tree Hill" jedna je od prvih u karijeri glumice Sophije Bush, a do danas joj je ostala i najpoznatija.
Publika je pratila njezine avanture od srednje škole pa sve do slavne poduzetnice kroz svih devet sezona serije. Dok se snimala serija, Bush je ostvarila i druge uloge u projektima kao što su "John Tucker Must Die", "The Narrows" i "Table for Three".
Briljirala je na malim ekranima i nakon serije koja ju je proslavila, a pojavila se kao Erin Lindsay u nekoliko serija kao što su "Zakon i red", "Chicago Fire", "Chicago Justice" itd.
Posljednjih nekoliko godina gledatelju su ju mogli pratiti u "Love, Victor" i "Good Sam", kao i u filmu "Deborah".
Sophia Bush bila je u braku s Chadom Michaelom Murrayjem, nakon kojeg je ljubila i kolegu Jamesa Laffertyja nekoliko mjeseci. Bila je u vezi i s Austinom Nicholsom, također kolegom iz "One Tree Hilla". Poduzetnik Grant Hughes i glumica vjenčali su se 2022., no u braku su proveli nešto više od godinu dana. Godine 2024. potvrdila je da je u vezi s Ashlyn Harris, profesionalnom nogometašicom.
Paul Johansson se proslavio ulogom Grega Hughesa u seriji "Santa Barbara", nakon čega je glumio u uspješnicama kao što je "Beverly Hills, 90210" i brojnim drugima.
U seriji "One Tree Hill" utjelovio je Dana Scotta, oca Lucasa i Nathana Scotta .
"Mad Man" i "Van Helsing" samo su neke od serija u kojima se pojavio nakon zapažene uloge u hit seriji.
Antwon Tanner utjelovio je Skillsa u popularnoj seriji, a pred kamerama je još od 90-ih godina. I tijekom snimanja "One Tree Hilla" glumio je u drugim serijama kao što je "Coach Carter".
Nakon posljednje epizode serije, Tanner je nastavio glumiti u filmovima poput "The Dempsey Sisters", "Who Can I Run To" i "Fade Away". Godine 2014. započeo je redovnu ulogu u seriji "Black Jesus", a 2020. glumio je u seriji "A Christmas Wish" sa svojim bivšim kolegama Burton, Hilton i Barbarom Alyn Woods.
Prije nego što je preuzela ulogu majke Nathana Scotta, Barbara Alyn Woods je već imala desetke filmskih uradaka iza sebe. Nakon što je započela karijeru na televiziji krajem 80-ih, njezina prva stalna uloga bila je 1993. u seriji "Eden". Godine 1996. pojavila se u filmu "Striptiz" s Demi Moore, a kasnije je dobila glavnu ulogu u seriji "Honey, I Shrunk the Kids: The TV Show".
Nakon "One Tree Hilla", Woods je nastavila povremeno glumiti i nedavno se pojavila u TV adaptaciji "Chuckyja", u kojoj glumi majku svoje stvarne kćeri Alyvie - koju dijeli sa svojim suprugom, producentom Johnom Lindom. Woodsine starije kćeri, Natalie Alyn Lind i Emily Alyn Lind, krenule su majčinim stopama i također su glumice.
