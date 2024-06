Slovenac pjeva na hrvatskom i ima duete s Joletom i Lidijom: 'On je kralj, ona profesionalac'

Pjevač Luka Basi gostovao je u Special Happy Showu na Happy FM-u. Miljenik žena za sebe kaže da ima slovensko srce i državljanstvo, ali dalmatinsku dušu. Zahvaljujući duetima s Jolom, Lidijom Bačić, Markom Škugorom i klapom Kampanel, Ivanom Kovač, Nedom Ukraden, Ljubavnicima sve je popularniji i u Hrvatskoj, u kojoj rado ljetuje i za koju ga vežu samo lijepe emocije.

- Duetom koji si snimio s Jolom "Nisam ja od jučer" si se zapravo na neki način predstavio našoj sceni. Kako pamtiš taj trenutak? – upitao je voditelj Elvis Mehičić.

- Mislim, to je bilo ludo. Prva onako, velika pjesma i odmah sam dobio priliku da to snimim s Joletom. To je meni bilo nešto posebno, zato imam ogromno poštovanje prema njemu. On mi je kralj, ono predivan čovjek. Moj menadžer je njemu poslao snimak i rekao: "E, imam jednog dečka tu, on bi snimio neku pjesmu. Jesi možda zainteresiran za duet?". Ja sam mislio da će reći "E nek on pjeva nekih deset godina, pa ćemo onda snimiti duet...", ali ne: on je odmah pristao. Rekao mi je da baš mu se sviđa pjesma. Nisam mogao vjerovati, to mi je bilo ostvarenje snova iz djetinjstva, jer sam oduvijek maštao da ću biti na pozornici i imati koncerte... - ispričao je Basi.

Upravo zahvaljujući duetima s Jolom, Lidijom Bačić, Markom Škugorom i klapom Kampanel, Ivanom Kovač, Nedom Ukraden, Ljubavnicima sve je popularniji u Hrvatskoj.

- Svaki duet je poseban jer ne znam, kad sam snimao sa Škugorom bilo mi je super jer sam gledao kako on to pjeva, kao da je opera, učio sam od njega... Kod Nede mi je bilo zabavno jer smo počeli nazdravljanjem tako da je bilo veselo i tada sam naučio da treba sve ono biti opušteno i laganini. S Lidijom je bilo fenomenalno kako ono gleda na svaki kadar, gleda da je sve tip top, baš je vrhunski profesionalac. Ljubavnici su bili super energija od svih dečki, tu sam vidio kako treba izgledati bend i kako se može biti blizak s ljudima s kojima radiš. Ivana Kovač, uh to je bilo fenomenalno, ja imam strašno poštovanje prema legendi Miši Kovaču, pjevam njegove pjesme i sve... Kada sam se vozio prema Hvaru gdje smo snimali našu pjesmu, zvao sam menadžera i kažem Isuse, neću to preživjeti, ono, bile su mi mokre ruke,... Došli smo tamo u sedam, a u deset je Ivana Kovač napravila bolognese špagete, bila nam je kao majka...brinula o nama,… Ne mogu ti reći tko je bio najbolji, stvarno. Svi su bili top - prepričao je.- Zahvalan svima koji su snimili duet sa mnom i ima ih puno, ali inače volim duete jer to nije samo posao, nego smo postali prijatelji, to mi je najdraže - otvorio se Basi.

Ipak, ima jednu neostvarenu želju.

- To je duet sa Severinom, to bi bilo top... - priznao je.

Za kraj je otkrio kako nas svi susjedi zapravo vole.

- Kod nas u Sloveniji svi čekamo ljeto da idemo na odmor, na more, naravno da idemo u Hrvatsku, idemo u Dalmaciju, taj dalmatinski melos nas podsjeća na nešto dobro, na nešto pozitivno, nema stresa, ali volimo i Istru... - objasnio je Basi.

